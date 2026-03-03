Lễ hội Đền Thượng: Khí thiêng tụ đất biên cương

Sáng 3/3, hàng ngàn người dân và du khách bốn phương nô nức tập trung dưới gốc cây đa hơn 300 năm tuổi tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng - 10 năm Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Lễ hội do phường Lào Cai thực hiện, đánh dấu mốc đầu tiên địa phương tổ chức các lễ hội đầu Xuân sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Đây là sự kiện văn hóa tín ngưỡng, tâm linh được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng để tưởng nhớ Quốc công tiết chế, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm; là dịp để người dân và du khách ôn lại những trang sử hào hùng của quê hương, đất nước; khơi dậy ý thức tự tôn, niềm tự hào dân tộc; khẳng định, củng cố quyết tâm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Mở đầu buổi lễ là màn diễn sử thi với chủ đề “Lào Cai khí thiêng tụ đất biên cương." Màn diễn lần lượt tái hiện lịch sử hào hùng một thời của dân tộc, khi Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cầm quân lên trấn ải vùng biên cương, đánh tan quân xâm lược, mang lại cuộc sống yên bình cho muôn dân; ca ngợi vẻ đẹp sông núi, văn hóa các tộc người, thể hiện quyết tâm dựng xây thành phố ngày càng văn minh và hiện đại nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau màn sử thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội đọc diễn văn khai mạc bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và các bậc tiền nhân có công giữ gìn non sông bờ cõi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai nêu rõ, năm nay, Lễ hội Đền Thượng được tổ chức trong một dấu mốc đặc biệt - tròn 10 năm Lễ hội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lào Cai; đồng thời cũng nêu cao trách nhiệm phải gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản để những giá trị văn hóa truyền thống quý báu tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai Nguyễn Quốc Huy đã đánh trống chính thức khai hội Đền Thượng Xuân Bính Ngọ 2026.

Sau tiếng trống khai hội, các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự lễ rước kiệu lên Đền Thượng, thành kính dâng hương theo nghi lễ cổ truyền, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Đức Thánh Trần; cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, dân an, nước thịnh.

Lễ rước kiệu lên Đền Thượng. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Lễ hội Đền Thượng 2026 được tổ chức với nhiều nội dung đa dạng và phong phú, khẳng định tinh thần đổi mới, xây dựng con người Lào Cai năng động, bản sắc, phát triển.

Cùng với trò chơi dân gian, nhân dân và du khách còn được tham gia các chương trình: Khai bút đầu Xuân, Hội thi trình diễn trang phục dân tộc, Đêm thơ Nguyên tiêu, chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng...

Một trong những điểm nhấn đặc sắc ở lễ hội năm nay là Không gian văn hóa Trần Triều và Không gian hữu nghị Việt-Trung nhằm tái hiện truyền thống lịch sử lâu đời, hào hùng của dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và các địa phương giáp biên.

Đền Thượng là nơi thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, người có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi non sông đất nước, một danh nhân của dân tộc. Đền được xây dựng từ thời nhà Lê, niên hiệu Chính Hòa (1680-1705) trên đồi Hỏa Hiệu, thuộc dãy núi Mai Lĩnh (nay thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Năm 1996, Đền Thượng đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2016, Lễ hội Đền Thượng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia.

Trải qua nhiều lần tổ chức, Lễ hội Đền Thượng ngày càng khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch tâm linh của phường Lào Cai./.

