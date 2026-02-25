Gia Lai: Tưng bừng Lễ hội cầu ngư Vạn đầm Xương Lý

Ngày 25/2, tại phường Quy Nhơn Đông, Lễ Khai sơn (phần lễ quan trọng nhất của Lễ hội cầu ngư Vạn đầm Xương Lý) đã diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn ngư dân bãi biển Xương Lý và du khách gần xa.

Lễ hội được tổ chức trong 13 ngày, từ mùng 2 đến ngày 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Lễ hội có các hoạt động như hô hát bài chòi, thi đấu bóng đá Cúp Lăng Ông Nam Hải, thi kéo co, lắc thúng, các trò chơi dân gian và biểu diễn hát tuồng...

Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân mà còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các nghi lễ đặc sắc như: Lễ Cung nghinh Thủy Lục, Lễ Tế thần, nghi thức Hầu thần của đội Bả Trạo, Lễ Khởi ca..., cùng chuỗi hoạt động văn hóa-thể thao-trò chơi dân gian phong phú.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông Bùi Duy Ninh cho biết: “Lễ hội cầu ngư Vạn đầm Xương Lý không chỉ là một sự kiện tín ngưỡng dân gian mà còn là tài sản văn hóa quý giá của địa phương. Việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào to lớn, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cho chính quyền và nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản một cách bền vững.”

Lễ hội là dịp để ngư dân phường Quy Nhơn Đông thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, cùng nhau quyết tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển bền vững, đồng thời góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong định hướng phát triển chung, phường Quy Nhơn Đông xác định bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống chính là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển du lịch bền vững, từng bước xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn - một đô thị của lễ hội, của văn hóa biển đặc sắc.

Ông Nguyễn Kim Hương, Chánh đầm Xương Lý cho biết: Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm để hiến dâng lễ vật, cũng như cúng ông Nam Hải gia hộ độ trì cho quốc thái dân an, bà con ngư dân vươn khơi bám biển thuận buồm xuôi gió.

Lễ hội đã gắn liền với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của ngư dân vùng biển Vạn đầm Xương Lý. Đây không chỉ là nghi lễ truyền thống thể hiện lòng tôn kính đối với cá Ông - vị thần Nam Hải luôn được ngư dân suy tôn là đấng che chở, cứu giúp mỗi khi gặp sóng to gió lớn mà còn là dịp để cộng đồng gửi gắm ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, những chuyến vươn khơi an toàn và những mùa cá bội thu.

Lễ hội cầu ngư Vạn đầm Xương Lý với bề dày lịch sử hơn 200 năm đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào đầu năm 2025./.

Lễ hội khai sơn cầu ngư vạn đầm Xương Lý Ngày 25/2, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), diễn ra khai mạc Lễ hội khai sơn cầu ngư vạn đầm Xương Lý, với sự tham dự của hàng nghìn ngư dân và du khách gần xa.