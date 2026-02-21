Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ năm 2026: Lần đầu tiên mở không gian số

Năm nay, xã Đông Anh lần đầu tiên thiết kế và đưa vào vận hành một không gian số hóa độc đáo, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/2/2026 (tức ngày 5 và 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), với các nghi thức tế lễ truyền thống của Bát xã Loa Thành cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian, văn nghệ và thi đấu thể thao.

Năm nay, lễ hội có nhiều điểm đổi mới hấp dẫn. Bên cạnh việc mở rộng không gian khu di tích, chỉnh trang các hạng mục phục vụ lễ hội, xã Đông Anh lần đầu tiên thiết kế và đưa vào vận hành một không gian số hóa độc đáo, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách./.