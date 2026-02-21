Multimedia

Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2026) do Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa chủ trì tổ chức, diễn ra ngày 21 và 22/2/2026 (tức ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đây là sự kiện văn hóa-lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, gắn với chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ và phong trào Tây Sơn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Không chỉ là lễ hội truyền thống của phường Đống Đa, sự kiện này còn có sức lan tỏa rộng lớn đối với nhân dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước./.

