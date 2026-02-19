Một số lễ hội và giải đua ngựa truyền thống ở Việt Nam

Điểm khác biệt của các lễ hội đua ngựa truyền thống Việt Nam so với các cuộc đua ngựa ở khắp nơi trên thế giới là đua ngựa truyền thống Việt Nam là nơi tranh tài của những “kỵ sỹ” nông dân cùng những chú ngựa thồ. Hình thức đua là “đua mộc,” những “kỵ sỹ” cưỡi trên lưng ngựa không có yên cương, không bàn đạp, chỉ có đai buộc ngựa, không dùng roi quất ngựa mà dùng dây cương để giữ thăng bằng và điều khiển ngựa./.

(TTXVN/Vietnam+)