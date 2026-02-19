Du lịch

Lễ hội

Một số lễ hội và giải đua ngựa truyền thống ở Việt Nam

Các lễ hội và giải đua ngựa truyền thống Việt Nam đều bắt nguồn từ sinh hoạt cộng đồng dân gian như một hình thức giải trí, thể thao lành mạnh, phản ánh rõ nét nếp sinh hoạt và văn hóa độc đáo.

info-mot-so-le-hoi-va-giai-dua-ngua-truyen-thong-o-viet-nam.jpg

Điểm khác biệt của các lễ hội đua ngựa truyền thống Việt Nam so với các cuộc đua ngựa ở khắp nơi trên thế giới là đua ngựa truyền thống Việt Nam là nơi tranh tài của những “kỵ sỹ” nông dân cùng những chú ngựa thồ. Hình thức đua là “đua mộc,” những “kỵ sỹ” cưỡi trên lưng ngựa không có yên cương, không bàn đạp, chỉ có đai buộc ngựa, không dùng roi quất ngựa mà dùng dây cương để giữ thăng bằng và điều khiển ngựa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lễ hội đua ngựa #Ngựa thồ #Roi quất ngựa #Đua ngựa
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).

Không gian của lễ hội lung linh huyền ảo. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Độc đáo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong

Festilumi mang đến những chủ đề mới lạ, tạo nên bầu không khí tràn ngập sắc màu và cảm xúc, trở thành lễ hội ánh sáng lung linh nhất mà du khách đều khó lòng bỏ qua khi có dịp ghé thăm xứ Cảng Thơm.

Không gian lung linh đa sắc màu của lễ hội ánh sáng. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Trung Quốc: Độc đáo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong

Lễ hội với điểm nhấn là cây ước nguyện Festilumi được tạo thành từ 190.000 đèn LED và 50.000 quả cầu ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ, biến phố đi dạo Wan Chai thành một không gian rực rỡ.