Một số lễ hội và giải đua ngựa truyền thống ở Việt Nam

Điểm khác biệt của các lễ hội đua ngựa truyền thống Việt Nam so với các cuộc đua ngựa ở khắp nơi trên thế giới là đua ngựa truyền thống Việt Nam là nơi tranh tài của những “kỵ sỹ” nông dân cùng những chú ngựa thồ. Hình thức đua là “đua mộc,” những “kỵ sỹ” cưỡi trên lưng ngựa không có yên cương, không bàn đạp, chỉ có đai buộc ngựa, không dùng roi quất ngựa mà dùng dây cương để giữ thăng bằng và điều khiển ngựa./.
Tin cùng chuyên mục
Du Xuân trẩy hội chùa Keo
Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.
Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026
Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
Lễ nhảy lửa thiêng liêng huyền bí của của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang
Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang tái hiện không gian tâm linh huyền bí, nơi con người giao hòa với thần linh, gửi gắm khát vọng bình an, sức mạnh và sự che chở thiêng liêng.
Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Khai Xuân bằng tri thức, tư duy mới
Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nhằm quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn một thập kỷ qua.
Nghệ An: Nét đẹp tín ngưỡng Lễ cúng bản của đồng bào Thái dịp cuối năm
Lễ cúng bản (lễ đền) là một trong nghi thức tín ngưỡng độc đáo trong hệ thống lễ tục vòng đời của đồng bào Thái ở miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, được bảo lưu, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Lào Cai: Phát huy giá trị Lễ cấp sắc 12 đèn gắn với du lịch tâm linh
Với người Dao, Lễ cấp sắc 12 đèn là bước ngoặt lớn nhất đời người, đánh dấu sự trưởng thành và thể hiện trách nhiệm của bản thân với tổ tiên.
Cần Thơ: Khai mạc đường hoa nghệ thuật xuân Bính Ngọ 2026
Đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Tết Sum vầy” được thực hiện tại tuyến đường Võ Văn Tần-Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều) với tổng chiều dài khoảng 310m.
Hội chợ Mùa Xuân: Khách quốc tế ấn tượng về một Việt Nam giàu bản sắc, năng động
Hơn cả giá trị mua sắm, điều mà Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang lại chính là sự kết nối giữa sản phẩm và người tiêu dùng, giữa nhà sản xuất và đối tác quốc tế, giữa Việt Nam và bạn bè năm châu.
Hội hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh: Khơi dậy khát vọng vươn mình
Hội hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 46 diễn ra trên quy mô 9,6ha, kéo dài đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết), tiếp nối hành trình gần nửa thế kỷ của một lễ hội văn hóa đặc sắc dịp Tết đến, Xuân về.
Khai hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026, tôn vinh đạo học và truyền thống hiếu học
Không gian Hồ Văn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến du Xuân, thưởng lãm nghệ thuật thư pháp và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.
Lễ Thướng Tiêu và chuỗi hoạt động “Tết Huế cùng di sản” hấp dẫn du khách
Lễ Thướng Tiêu mang ý nghĩa mừng năm mới, tiễn năm cũ, xua đuổi những điều không may và cầu chúc một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng làm ăn thuận lợi.
Lễ Thướng Tiêu ở Đại Nội Huế - dấu mốc báo hiệu Xuân đến, Tết về
Trong đời sống cung đình Huế, trước thềm Tết Nguyên đán, triều đình tổ chức Lễ Thướng Tiêu như một dấu mốc báo hiệu Xuân đã đến, Tết đã về.
Tổ chức Lễ hội Xuân Yên Tử quy mô lớn sau khi di sản được UNESCO ghi danh
Đây là kỳ lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi Quần thể di tích và danh thắng chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa thế giới.
Lễ Thượng nêu, thả cá tại Di sản Thành nhà Hồ thu hút đông du khách
Lễ Thượng nêu (còn gọi là lễ Thượng tiêu) là phong tục truyền thống của người Việt, với mong muốn cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người ấm no, nhà nhà cát khánh.
Tưng bừng lễ Mở cửa Ô khởi đầu mùa Xuân Thăng Long
Loan báo tin Xuân trong Lễ Mở cửa Ô tại Ô Quan Chưởng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Lễ Mở cửa Ô, khởi đầu mùa Xuân Thăng Long-Hà Nội
Sáng 8/2, Lễ Mở cửa Ô trong khuôn khổ Chương trình “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026 đã diễn ra tại Ô Quan Chưởng – cánh cửa thành cổ mang nhiều dấu ấn lịch sử của Thăng Long xưa.
Tết đến sớm với Lễ hội Xuân Cần Giờ đa sắc màu
Ngày 07/2, tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh sự kiện “Lễ hội trong lễ hội” đầu tiên được tổ chức tại siêu điểm đến Vinhomes Green Paradise.
Nhật Bản: Vẻ đẹp huyền ảo của Lễ hội Tuyết Đăng Jozankei
Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những ngọn đèn nến nhỏ xếp tại sân đền, dọc lối đi quanh khuôn viên tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa thơ mộng.
Lễ hội Tuyết Đăng Jozankei - thắp sáng mùa Đông Hokkaido
Mỗi độ Đông về, thị trấn suối nước nóng Jozankei thuộc thành phố Sapporo, Hokkaido (Nhật Bản) lại khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo của lễ hội Yuki Touro – thắp sáng nến tuyết tại đền Jozankei.
Khai mạc “Happy Tết 2026 - Tết là hạnh phúc” tại Hoàng thành Thăng Long
Happy Tết 2026 là một trong những hoạt động tiêu biểu hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch của thành phố Hà Nội gắn với di sản và giá trị văn hóa truyền thống.
Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026: Miễn phí trông ôtô dịch vụ và xe từ 10 chỗ
Thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin sự việc qua đường dây nóng; miễn phí trông ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ ở các bãi trông giữ xe theo quy định... là điểm mới nổi bật của mùa Lễ hội 2026.
Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng: Thêm điểm đến du Xuân mới 2026 cho du khách
Với lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lần này, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa-du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn.
Lễ hội Hoa Ban Điện Biên hứa hẹn nhiều điểm nhấn mới
Lễ hội Hoa Ban 2026 nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Điện Biên; tôn vinh di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian...
Không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Mùa Xuân
Hội chợ Mùa Xuân 2026 là không gian xúc tiến thương mại đa chiều, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại-văn hóa-du lịch-trải nghiệm, góp phần bình ổn thị trường hàng hóa và nâng cao vị thế hàng Việt.
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức "lễ hội trong lễ hội" chào Xuân xuyên Tết
Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên Tết (7-28/2), Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi “Lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc Xuân cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.
Độc đáo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong
Festilumi mang đến những chủ đề mới lạ, tạo nên bầu không khí tràn ngập sắc màu và cảm xúc, trở thành lễ hội ánh sáng lung linh nhất mà du khách đều khó lòng bỏ qua khi có dịp ghé thăm xứ Cảng Thơm.
Trung Quốc: Độc đáo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong
Lễ hội với điểm nhấn là cây ước nguyện Festilumi được tạo thành từ 190.000 đèn LED và 50.000 quả cầu ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ, biến phố đi dạo Wan Chai thành một không gian rực rỡ.
Rộn ràng lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông ở Pà Cò
Lễ hội Gầu Tào xã Pà Cò năm 2026 diễn ra sôi nổi, kết hợp tín ngưỡng và du lịch, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông và phát triển cộng đồng.
Khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026
Sáng 31/1/2026, tại sân vận động xóm Xà Lính, Ủy ban Nhân dân xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026.
Khai mạc chương trình Du lịch Hà Nội 2026, hướng đến du lịch xanh bền vững
Đây là sự kiện mở màn triển khai các chủ trương lớn của thành phố về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm đến tiêu biểu của du lịch xanh gắn với giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật.