Lễ Thướng Tiêu và chuỗi hoạt động “Tết Huế cùng di sản” hấp dẫn du khách

Ngày 10/2 (23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Thướng Tiêu, hay còn gọi là dựng cây nêu. Lễ Thướng Tiêu mở đầu với nghi thức rước nêu.

Đoàn rước xuất phát từ cửa Hiển Nhơn, tiến vào Đại Nội, đi thẳng đến cửa chính Thế Miếu và dừng tại khu vực sân Hiển Lâm Các - nơi được chọn để dựng nêu; tiếp đó là nghi thức dựng nêu với hương án và lễ phẩm được bày trí trang trọng. Đội đại nhạc và các bồi tự thực hiện nghi thức theo quy định.

Sau lễ dựng nêu tại Thế Miếu, nghi lễ này cũng được tổ chức tại nhiều điểm di tích khác trong Quần thể Di tích Cố đô Huế với quy mô giản lược hơn, diễn ra từ ngày 28-30 tháng Chạp.

Lễ Thướng Tiêu mang ý nghĩa mừng năm mới, tiễn năm cũ, xua đuổi những điều không may và cầu chúc một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng làm ăn thuận lợi.

Từ năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng Lễ dựng nêu trong Đại Nội theo hình thức mới, trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống.

Nghi lễ được xây dựng thành một kịch bản mang tính nghi thức, tổ chức vào 23 tháng Chạp hàng năm, nhằm tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa và không khí vui tươi chào đón Tết Nguyên đán.

Lễ Hạ Tiêu (hạ nêu) ở Đại Nội dự kiến được tổ chức vào ngày 23/2/2026 (7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), cùng nghi thức khai ấn tặng chữ thư pháp cho du khách, như một lời chúc may mắn nhân những ngày khai Xuân mới.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, trong các ngày từ 10-23/2 (23 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi hoạt động “Tết Huế cùng di sản,” với nhiều chương trình văn hóa đặc sắc.

Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Lễ hội mùa Xuân “Xuân Cố đô” của Festival Huế 2026, nhằm tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm và lan tỏa giá trị di sản Cố đô Huế đến công chúng và du khách.

Cụ thể, ngày 11/2 (24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại sân Đại triều Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, diễn ra chương trình tái hiện Lễ thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn. Đây là nghi lễ triều hội quan trọng của triều Nguyễn, được tổ chức vào ngày mồng Một Tết.

Theo nghi thức truyền thống, triều đình nhà Nguyễn thường tiến hành thiết Đại triều tại Điện Thái Hòa và thiết Thường triều tại Điện Cần Chánh.

Khi thiết Đại triều, nhà vua ngự giá từ Điện Cần Chánh qua Đại Cung Môn và lên Điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ. Các quan văn võ triều Nguyễn tham gia buổi lễ xếp hàng theo thứ tự phẩm cấp, trong đó các quan đứng đầu các bộ giữ vị trí hàng đầu.

Trong các ngày 11-12/2 (24 và 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại không gian Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Tết Hoàng cung.”

Chương trình gồm chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, tái hiện không gian Tết truyền thống trong chốn Hoàng cung xưa.

Chương trình bao gồm các trò chơi cung đình và dân gian, trải nghiệm không gian ánh sáng, trải nghiệm ẩm thực ngày Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội thi gói bánh chưng, bánh tét, hội rước bánh dâng tiến tiền nhân và hoạt động trình diễn thư pháp tặng chữ.

Vào tối 16/2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Quảng trường Ngọ Môn diễn ra chương trình nghệ thuật đón Giao thừa với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ.

Sáng 17/2/2026 (mồng Một Tết Bính Ngọ), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đón những du khách đầu tiên đến tham quan di sản Huế trong ngày đầu năm mới./.

