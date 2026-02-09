Thế giới
Nga nhận định NATO, EU và OSCE đang suy yếu và hướng tới hồi kết

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng NATO, EU và OSCE đang mất vai trò lịch sử, trong khi thế giới ngày càng chú ý tới sáng kiến xây dựng cấu trúc an ninh Á-Âu thống nhất do Moskva thúc đẩy.

Minh Hiếu
Nga nhận định NATO, EU và OSCE đang suy yếu, hướng tới hồi kết

Mỹ hy vọng Iran có thái độ linh hoạt trong đàm phán hạt nhân

Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ hơn 1 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét quy mô lớn

Minh Hiếu
(Vietnam+)
