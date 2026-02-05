Mỹ và Nga nhất trí nối lại đối thoại quân sự cấp cao sau khi New START hết hạn

Ngày 5/2, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ và Nga đã nhất trí thiết lập lại đối thoại quân sự cấp cao, chỉ vài giờ sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), hiệp ước cuối cùng áp đặt giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân của hai nước, hết hạn.

Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ cho biết: “Duy trì đối thoại giữa các lực lượng quân sự là một yếu tố quan trọng đối với sự ổn định và hòa bình toàn cầu, điều chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh, và cung cấp phương tiện để tăng cường tính minh bạch và giảm leo thang căng thẳng."

Việc hai nước đạt thỏa thuận thiết lập lại đối thoại quân sự, bị đình chỉ vào năm 2021, diễn ra sau những "tiến bộ hiệu quả và mang tính xây dựng" tại các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đại diện tham dự phía Mỹ có Đặc phái viên của Tổng thống Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

Giới quan sát cảnh báo sự sụp đổ của hiệp ước NEW START có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới./.

