Nga tăng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua đường ống Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn cung khí đốt tự nhiên trung bình hàng ngày từ tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho châu Âu, hoàn toàn thông qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen trong tháng 1/2026 đã tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu duy nhất còn lại sau khi Ukraine quyết định không gia hạn sau khi thỏa thuận trung chuyển kéo dài 5 năm kết thúc.

Tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1,73 tỷ mét khối (bcm) trong tháng 1/2026, so với 1,57 bcm trong cùng kỳ năm trước.

Các tính toán dựa trên số liệu từ tập đoàn vận chuyển khí đốt châu Âu Entsog cho thấy xuất khẩu khí đốt của Nga qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 55,8 triệu mét khối (mcm)/ngày trong tháng 1/2026, tăng so với 50,6 mcm/ngày vào tháng 1/2025 và tương đương với tháng 12/2025, khi xuất khẩu đạt 56 mcm/ngày.

Năm 2025, xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang châu Âu chỉ đạt tổng cộng 18 tỷ mét khối, giảm 44% xuống mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1970, sau khi tuyến đường vận chuyển qua Ukraine bị đóng cửa./.

