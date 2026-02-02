Giá vàng và bạc thế giới hồi phục nhẹ sau một tuần “sóng gió”

Sau một tuần giao dịch đầy biến động với nhiều kỷ lục, giá vàng và bạc thế giới ghi nhận sự hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch đầu giờ sáng 2/2.

Thị trường đang dần ổn định trở lại sau làn sóng chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu cơ vào cuối tuần qua.

Trên sàn giao dịch Sydney (Australia), vào lúc 6h44 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 21,9 USD/ounce, tương đương 0,46%, lên mức 4.771,12 USD/ounce, hồi phục nhẹ so với mức giá mở cửa là 4.730 USD/ounce.

Trước đó, thị trường vàng thế giới đã trải qua một tuần "sóng gió" với biên độ dao động cực lớn.

Giá vàng liên tục phá vỡ các mốc tâm lý quan trọng từ 5.000 USD, 5.100 USD rồi tiến sát ngưỡng 5.200 USD/ounce trong các ngày 25-27/1 và bùng nổ vào các ngày 28 và 29/1, vọt qua ngưỡng 5.500 USD/ounce, thậm chí có lúc cán mốc kỷ lục 5.600 USD/ounce, ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ thời điểm đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, đà tăng đó đã chững lại vào cuối tuần. Đặc biệt trong phiên giao dịch ngày 30/1, giá vàng lao dốc mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của cơ quan này.

Sự phục hồi của đồng USD cùng áp lực chốt lời đã khiến vàng bị bán tháo để tạo thanh khoản.

Tương tự như vàng, giá bạc cũng đang trải qua giai đoạn biến động chưa từng có trong lịch sử.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá bạc quay đầu tăng 7,19 USD/ounce, tương đương 5,47%, đạt mức 81,49 USD/ounce. Ngày 26/1 vừa qua, giá bạc đã thiết lập đỉnh kỷ lục tại 117,69 USD/ounce.

Các chuyên gia tính toán rằng đợt điều chỉnh mạnh vào cuối tuần qua của cả vàng và bạc đã "xóa sổ" khoảng 7.400 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường cộng gộp (tính theo lượng kim loại lưu hành và giá giao ngay).

Đối với các kim loại quý khác, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Giá bạch kim giảm 1,53%, xuống còn 2.120 USD/ounce, sau khi từng chạm mức cao kỷ lục 2.918,80 USD/ounce vào đầu tuần trước. Giá Palladium giảm 2,28%, giao dịch ở mức 1.673,70 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng việc ông Kevin Warsh - người vốn có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ - được đề cử dẫn dắt Fed đã thay đổi kỳ vọng của các nhà đầu tư về lãi suất, từ đó hỗ trợ đồng USD phục hồi và gây áp lực đối với kim loại quý.

Dù vậy, mức tăng nhẹ trong sáng 2/2 cho thấy nhu cầu tích lũy tài sản thực vẫn hiện hữu khi những bất ổn về địa chính trị toàn cầu chưa thực sự hạ nhiệt.

Thị trường đang nín thở chờ đợi những tín hiệu tiếp theo từ Washington và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này để xác định xu hướng trung hạn của dòng tiền./.

Vàng và các kim loại quý khác chịu sức ép xuống giá Giá vàng giao ngay giảm còn 4.796,75 USD/ounce, sau khi đạt 4.887,82 USD/ounce trong phiên trước; giá bạc giao ngay là 93,19 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 95,87 USD/ounce trong phiên 21/1.