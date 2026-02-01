Giải phóng nhanh hàng nông sản ách tắc tại Cửa khẩu Kim Thành-Lào Cai

Sáng 1/2, ông Trần Anh Tú, Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, Chi cục Hải quan Khu vực VII thông tin bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 31/1, đơn vị đã cơ bản giải quyết được việc ách tắc hàng nông sản tại Cửa khẩu đường bộ Quốc tế Kim Thành-Lào Cai.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành (Lào Cai), có khoảng 300 xe nông sản tươi sống (rau, củ, quả) và hàng bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm để được thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ các bộ, ngành trung ương, Hải quan Cửa khẩu Lào Cai đã giải quyết nhanh việc ách tắc hàng hóa, đưa hoạt động tại cửa khẩu trở lại bình thường.

Ông Trần Anh Tú cho biết thêm trước đó, ngày 26/1, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Đây được xem là bước siết quản lý theo hướng quản lý rủi ro, tăng cường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu triển khai đồng loạt việc kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu đã phát sinh nhiều vướng mắc.

Hàng bị ùn ứ chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn; ngoài ra còn có một số mặt hàng nông sản đã qua chế biến, đóng gói sẵn.

Nguyên nhân chính được xác định là Nghị định 46 có hiệu lực ngay trong khi chưa kịp có văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức kiểm tra, trình tự lấy mẫu, thời gian kiểm nghiệm.

Cùng đó, quy định chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu hoặc đang làm thủ tục trước thời điểm nghị định có hiệu lực chưa được làm rõ đã gây khó khăn cho hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.

Ngoài ra, việc áp dụng phương thức kiểm tra mới với thời gian trả kết quả 5-7 ngày tạo áp lực lớn cho cơ quan kiểm tra, hệ thống kiểm nghiệm và doanh nghiệp, nhất là với nhóm hàng tươi sống, dễ hư hỏng, chi phí lưu bãi cao./.

