Khuyến cáo doanh nghiệp quản lý chặt chất lượng nông sản xuất khẩu sang Ba Lan

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan vừa đưa ra khuyến cáo đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Ba Lan trong việc siết chặt quản lý chất lượng tránh tổn thất do hàng bị trả về hoặc tiêu hủy đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của hàng nông sản Việt hiện đang tạo dựng được vị trí nhất định trên thị trường Ba Lan.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan, việc EU vừa ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối Mecosur và đang tiếp tục đàm phán với Thái Lan, Malaysia... khiến mức độ cạnh tranh tại thị trường nông sản nhập khẩu vào EU thới gian tới sẽ càng gay gắt. Song song với việc mở cửa thị trường, các nước EU, trong đó có Ba Lan sẽ tăng cường siết chặt việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại biên giới.

Trong cuộc họp tổng kết cuối năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Cơ quan Thanh tra về chất lượng thương mại các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp Ba Lan (IJHARS) diễn ra từ ngày 1-3 tháng 12 năm 2025 tại Lodz, bà Dorota Bochenska, Trưởng thanh tra, cho biết trong năm 2025 IJHARS đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra chất lượng hàng nông nghiệp, thực phẩm nhập khẩu từ các nước bên ngoài EU vào Ba Lan; trong đó, nhiều lô hàng vi phạm quy định của Ba Lan đã bị yêu cầu tiêu huỷ hoặc xuất khẩu trở lại.

Các lỗi phổ biến thường gặp phải đối với hàng hóa nông nghiệp thực phẩm từ các nước thứ ba vào Ba Lan gồm ghi sai nhãn như thiếu thông tin bằng tiếng Ba Lan, thiếu hoặc danh sách các thành phần không đầy đủ và chỉ dẫn không chính xác về ngày có độ bền tối thiểu để sử dụng; hàng bị nhiễm nấm mốc; hàng chứa các chất phụ gia bị cấm.

Mỗi năm, Cơ quan IJHARS thực hiện khoảng 80.000 cuộc kiểm tra biên giới và đang đề xuất điều khoản cho phép IJHARS được kiểm tra chất lượng các lô hàng nhỏ, thậm chí dưới 100kg.

Cơ quan IJHARS khuyến nghị người bán, người nhập khẩu, người tiêu dùng như thực phẩm được đưa ra thị trường Ba Lan và đến từ bên ngoài Liên minh châu Âu phải đáp ứng tất cả yêu cầu về chất lượng gồm cả thành phần và được đánh dấu theo các yêu cầu được quy định trong luật có hiệu lực ở Ba Lan và Liên minh châu Âu.

Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu cần nắm vững quy định và siết chặt quản lý để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra./.

