Thành phố Hồ Chí Minh: Giá tôm tăng nhưng sức mua yếu

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngành tôm đang chịu tác động kép từ chi phí sản xuất tăng cao và sức tiêu thụ yếu.

Trước mắt, ngành đẩy mạnh các chương trình kết nối cung-cầu, đưa sản phẩm tôm từ vùng nuôi đến thẳng hệ thống phân phối hiện đại nhằm giảm chi phí trung gian, hạ giá thành đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các dòng tôm chế biến sâu, đóng gói quy cách nhỏ, phù hợp với khả năng chi tiêu của người dân cũng là hướng đi cần thiết để kích cầu thị trường nội địa.

Về lâu dài, ngành thủy sản tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng thủy sản, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm chi phí đầu vào để ổn định sản lượng và giá bán.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa người nuôi, doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối được xem là giải pháp căn cơ, góp phần tạo thế cân bằng lâu dài cho ngành hàng tôm, bảo đảm lợi ích hài hòa cho người sản xuất, thương lái và người tiêu dùng.

Giá tôm thương phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng nuôi lân cận liên tục tăng mạnh nhưng sức mua khá chậm.

Theo ghi nhận tại các vùng nuôi tôm trọng điểm ven biển của thành phố, từ đầu tháng 12/2025 đến nay, giá tôm thẻ chân trắng tăng từ 80.000-100.000 đồng/kg so với cùng kỳ trước đó.

Hiện, tôm thẻ chân trắng nuôi công nghệ cao cỡ 20-26 con/kg được thương lái thu mua với giá phổ biến 250.000-260.000 đồng/kg; loại 30 con/kg dao động trên 230.000 đồng/kg; trong khi tôm cỡ nhỏ, khoảng 100 con/kg cũng đạt mức trên 100.000 đồng/kg. Đây được xem là giá cao trong nhiều năm qua.

Tại Hợp tác xã Chợ Bến (xã Long Điền), hiện đang sở hữu 11 ao nuôi với sản lượng dự kiến khoảng 34 tấn, song việc tiêu thụ tôm diễn ra khá ì ạch. Ông Bùi Thế Vương, quản lý hợp tác xã cho biết: Nếu như các vụ nuôi trước đây chỉ mất khoảng một tuần là thương lái thu mua hết, thì nay đã hơn một tháng trôi qua nhưng lượng tôm trong ao vẫn chưa được tiêu thụ hoàn toàn.

Với 34 tấn/lứa, trước đây hợp tác xã Chợ Bến chỉ cần 1 tuần là tiêu thụ hết, đến nay đã hơn 1 tháng vẫn chưa bán hết tôm nuôi trong các ao. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Tôm nuôi thương phẩm của Hợp tác xã Chợ Bến, xã Long Điền, mặc dù được thu hoạch đúng vào thời điểm giá tôm tăng cao nhưng hơn 1 tháng nay vẫn chưa thu hoạch xong, do sức tiêu thụ rất chậm. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Theo ông Vương, giá tôm tăng cao đúng thời điểm hợp tác xã bước vào vụ thu hoạch, song sức mua yếu khiến thời gian nuôi buộc phải kéo dài. Bình thường, một vụ nuôi chỉ khoảng ba tháng, nay đã kéo dài hơn bốn tháng, kéo theo chi phí thức ăn, điện, nhân công tăng mạnh. Nếu nuôi ba tháng, chi phí chỉ khoảng 110.000 đồng/kg, thì nay tăng lên 140.000-150.000 đồng/kg. Giá bán cao nhưng chi phí đội lên, lợi nhuận vì vậy không tăng nhiều như kỳ vọng.

Theo các hộ nuôi, nguyên nhân chính khiến giá tôm tăng mạnh là do nguồn cung sụt giảm sau nhiều đợt thời tiết cực đoan, dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, khiến không ít hộ phải treo ao hoặc giảm mật độ nuôi. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, giá tôm tăng cao lại khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống ven biển của thành phố, sức mua tôm giảm rõ rệt. Nhiều tiểu thương cho biết lượng tôm bán ra chỉ bằng 20-30% so với trước đây. Chị Hồ Thị Bé Kiều, tiểu thương tại chợ Phước Nguyên, phường Bà Rịa cho biết: Trước kia mỗi ngày chị bán khoảng 50 kg tôm, nay chỉ còn khoảng 10 kg. Khách hỏi giá xong thường đắn đo rồi chuyển sang mua cá hoặc mực.

Chị Nguyễn Xuân Lộc, một người tiêu dùng tại phường Tam Long chia sẻ: “Gia đình tôi thường xuyên sử dụng tôm trong các bữa ăn trong tuần. Thế nhưng, từ khi tôm tăng giá cao tôi đành phải chuyển sang sự lựa chọn khác cho bữa ăn của gia đình để thắt chặt chi tiêu”./.

