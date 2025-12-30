Đồng Tháp: Giá tôm cuối vụ đạt mức kỷ lục, dự báo còn tiếp tục tăng

Hiện giá tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tăng mạnh vào thời điểm cuối vụ, mang lại niềm phấn khởi cho người nuôi.

Theo các hộ nuôi tôm, dự báo giá tôm sẽ còn tăng trong thời gian tới do nguồn cung đang khan hiếm, trong khi nhu cầu thị trường đang tăng cao dịp cuối năm.

Ông Ngô Minh Tuấn, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, chủ trang trại nuôi 40ha, với 100 ao tôm ứng dụng công nghệ cao, cho biết hiện giá tôm thẻ chân trắng nuôi công nghệ cao loại 20-25 con/kg được thu mua từ 250.000-260.000 đồng/kg; loại 30 con/kg có giá hơn 200.000 đồng/kg; loại 100 con/kg có giá trên 100.000 đồng/kg. Đây là mức giá kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Với giá thành sản xuất bình quân 90.000 đồng/kg, người nuôi có thể thu lãi từ 80.000-90.000 đồng/kg đối với tôm đạt cỡ lớn.

Ông Ngô Minh Tuấn cho hay giá tôm tăng là do đang ở thời điểm cuối vụ, sản lượng khan hiếm hàng, trong khi nhu cầu cuối năm thị trường cần nguồn cung lớn.

Ngoài ra, do khu vực miền Trung bị bão lũ, vùng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại cho nên không đủ tôm cung cấp cho thị trường. Mặt khác, thời điểm cuối vụ cũng có ít hộ thả nuôi được tôm, các hộ thả nuôi thì phải gần đến Tết Nguyên đán mới có thu hoạch.

Theo các doanh nghiệp chế biến thủy sản, giá tôm cuối vụ tăng chủ yếu do nguồn cung giảm. Vào thời điểm này, nhiều hộ dân đã thu hoạch xong ao nuôi, lượng tôm còn lại trên thị trường không nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu vẫn duy trì ổn định. Mặt khác, các doanh nghiệp thu mua chủ động nâng giá để gom hàng, chuẩn bị cho các đơn hàng cuối năm.

Giá tôm nguyên liệu hiện có mức giá cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng Tháp được xem là địa phương có tiềm năng lớn trong phát triển thủy sản nước ngọt và nước lợ. Việc giá tôm cuối vụ tăng mạnh là động lực khuyến khích nông dân đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất. Nhờ áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nhiều giai đoạn, nhiều hộ đạt sản lượng lớn tôm đồng đều bán được giá tốt. Tuy nhiên, để ngành tôm phát triển bền vững cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, ngành nông nghiệp tỉnh định hướng khuyến khích mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thân thiện môi trường; áp dụng hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm dịch bệnh; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm giảm rủi ro “được mùa mất giá."

Ngành chức năng tỉnh cũng khuyến cáo người nuôi đa dạng hóa đối tượng thủy sản, kết hợp nuôi tôm với cá hoặc các mô hình luân canh khác để giảm áp lực môi trường và ổn định nguồn thu nhập.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương có tổng diện tích thả nuôi thủy sản ven biển trong năm 2025 đạt 21.690ha, đạt 104,9% kế hoạch; sản lượng nuôi và khai thác đạt trên 1 triệu tấn, tăng 3,8 % so với cùng kỳ.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới địa phương đầu tư phát triển các vùng nuôi công nghiệp, công nghệ cao sản xuất thủy sản hàng hóa lớn.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng rộng rãi sản xuất an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, cấp mã số vùng nuôi, gắn với việc truy xuất nguồn gốc, điều kiện an toàn thực phẩm và thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP).

Thời gian qua, nuôi trồng thủy sản của tỉnh tiếp tục tập trung vào các đối tượng chủ lực như cá tra, tôm, cá diêu hồng, nhuyễn thể. Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu diện tích nuôi thủy sản đạt 22.790ha, tổng sản lượng nuôi và khai thác đạt trên 1 triệu tấn. Đến nay, tỉnh có 80 nhà máy chế thủy hải sản xuất khẩu với công suất gần 1 triệu tấn/năm.

Đáng lưu ý, tỉnh Đồng Tháp đang tái cơ cấu mạnh mẽ nông nghiệp, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững, tập trung vào phát triển kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết thị trường, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người dân./.

Giá tôm tăng cao dịp cuối năm đúng thời điểm mùa vụ thu hoạch Nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn khiến tôm đạt kích cỡ lớn, bán được giá tốt hơn so với nuôi theo cách truyền thống; lợi nhuận có thể đạt 130.000 đồng/kg sau khi trừ chi phí đầu tư.

