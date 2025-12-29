Giá vàng trong nước đảo chiều giảm tới 900.000 đồng mỗi lượng

Sáng nay (29/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 900.000 đồng/lượng, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm thêm 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý giao dịch từ 155,8-158,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 155-158 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với ngày 26/12.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.513 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.125 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày 28/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm 3 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.051-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.090-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.081-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

