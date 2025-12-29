Giá vàng trong nước đảo chiều giảm tới 900.000 đồng mỗi lượng

Kinh tế

Sáng 29/12, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước giảm mạnh tới 900.000 đồng/lượng, trong khi tỷ giá ngân hàng cũng giảm nhẹ, thị trường biến động.

Hạnh Dung
Giá vàng đảo chiều tăng 200.000 đồngGiá vàng trong nước đảo chiều giảm tới 900.000 đồng mỗi lượng. (Vietnam+)
Sáng nay (29/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 900.000 đồng/lượng, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm thêm 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý giao dịch từ 155,8-158,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 155-158 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với ngày 26/12.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.513 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.125 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày 28/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm 3 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.051-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.090-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.081-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

