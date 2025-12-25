Loạt “ông lớn” tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh bị phát hiện có nhiều sai phạm

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1905/KL-TTTP, vạch rõ hàng loạt tồn tại, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh (mở rộng). Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã chỉ ra những lỗ hổng lớn trong việc cấp giấy chứng nhận sai thời hạn và sự thiếu hụt nghiêm trọng diện tích cây xanh.

Dự án Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (phường Liên Chiểu, quận Liên Chiểu cũ) có tổng diện tích quy hoạch 295.987 m2. Qua quá trình thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với 12 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, cơ bản lấp đầy diện tích sản xuất và góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.

Tuy nhiên, đằng sau những kết quả đó là nhiều sai phạm kéo dài từ công tác tham mưu của cơ quan quản lý đến việc thực thi của doanh nghiệp.

Cấp sổ đỏ sai thời hạn và lỗ hổng quản lý xây dựng

Sai phạm nổi cộm nhất được cơ quan thanh tra chỉ rõ là việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã cấp 61 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh với thời hạn sử dụng đất là "lâu dài".

Theo cơ quan thanh tra, việc này là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai năm 2003, vốn quy định thời hạn giao đất cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư không quá 50 năm . Tính đến thời điểm thanh tra, có 8/16 doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ "lâu dài" sang "50 năm" theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư và trật tự xây dựng tại đây cũng bộc lộ nhiều lỏng lẻo. Thanh tra thành phố xác định có nhiều trường hợp doanh nghiệp xây dựng ngoài giấy phép hoặc thậm chí không có giấy phép xây dựng. Điển hình như các đơn vị: Công ty Cổ phần Nga Tuấn, Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco, Công ty TNHH Thanh Phú và Công ty Cổ phần Kho vận Liên Chiểu Xanh đều đầu tư dự án khi chưa được cấp phép.

Đặc biệt, trường hợp của Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago đã xây dựng nhà máy mà không có giấy phép xây dựng và tự ý sử dụng trái phép 7.298 m2 đất nằm ngoài diện tích đã thuê để làm bãi tập kết vật liệu. Ngoài ra, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước thời kỳ trước cũng được nhắc đến khi cho phép kéo dài thời hạn nộp tiền sử dụng đất và không tính tiền phạt chậm nộp sai thẩm quyền.

Cảnh báo về diện tích cây xanh và ô nhiễm môi trường

Lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh cũng có nhiều vi phạm. Theo quy định tại Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án phải quy hoạch cây xanh hợp lý với ít nhất 25% diện tích đất. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy diện tích cây xanh hiện nay chỉ chiếm 1,81% tổng diện tích đất (tương đương 5.350 m2), thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu pháp lý.

Hệ lụy trực tiếp là đa số các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây không có hồ sơ về môi trường, nguồn nước thải sản xuất không được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào hệ thống chung của cụm công nghiệp. Kết luận thanh tra cũng xác nhận phần lớn doanh nghiệp thiếu hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn rủi ro lớn trong quá trình vận hành sản xuất.

Trước những sai phạm này, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ môi trường và khẩn trương đôn đốc việc chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên các Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định.

Đối với các dự án xây dựng không phép, Sở Xây dựng phải chủ trì kiểm định lại toàn bộ công trình để đảm bảo an toàn. Thanh tra thành phố yêu cầu 12 doanh nghiệp liên quan phải nghiêm túc chấp hành các nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng và môi trường trong thời hạn 15 ngày kể từ khi công khai kết luận thanh tra.

Chi tiết sai phạm của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh 1. Các doanh nghiệp nợ hoặc chưa nộp phí sử dụng hạ tầng · Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí mạ Đà Nẵng: Nợ phí sử dụng hạ tầng với tổng số tiền là 138.715.367 đồng (tính đến tháng 9/2025). · Công ty TNHH Thanh Phú, Công ty Cổ phần Kho vận Liên Chiểu Xanh và Công ty Cổ phần Thực phẩm Nutifood Bình Dương: Chưa thực hiện nộp phí sử dụng hạ tầng với lý do mặt đường xuống cấp nghiêm trọng hoặc doanh nghiệp chưa thực hiện đầu tư xây dựng trên đất. 2. Các doanh nghiệp vi phạm về trật tự xây dựng · Công ty Cổ phần Xây lắp điện và cơ khí mạ Đà Nẵng: Xây dựng ngoài giấy phép nhiều hạng mục gồm nhà để xe (11,8x4m); nhà nghỉ công nhân (4,8x12,1m); nhà kho (7,5x9m và 15,2x14,5m); nhà vệ sinh (3,65x11,3m) và xưởng sản xuất bê tông ly tâm (4,2x5,9m). · Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Khatoco tại Đà Nẵng: Xây dựng nhà bảo vệ (3,5x3,4m) ngoài nội dung giấy phép đã được cấp. · Nhóm doanh nghiệp đầu tư không có giấy phép xây dựng: Gồm Công ty Cổ phần Nga Tuấn, Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco, Công ty TNHH Thanh Phú và Công ty Cổ phần Kho vận Liên Chiểu Xanh. · Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago: Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông không có giấy phép xây dựng. Ngoài ra, đơn vị này còn sử dụng trái phép diện tích 7.298 m2 làm bãi tập kết vật liệu ngoài phạm vi diện tích đất đã thuê. 3. Tình trạng điều chỉnh thời hạn sử dụng đất · Nhóm chưa thực hiện chỉnh lý: Có 8/16 doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi thời hạn sử dụng đất trên sổ đỏ từ "Lâu dài" sang "50 năm" theo đúng quy định pháp luật. · Các đơn vị đã chấp hành: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Khatoco tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Giấy Rạng Đông, Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thúy, Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và Công ty Cổ phần Kho vận Liên Chiểu Xanh