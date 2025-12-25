Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan, khung cảnh như cổ tích mùa Giáng sinh.

Sáng ngày 25-12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) chìm trong băng giá khi nhiệt độ giảm sâu, tạo nên khung cảnh trắng xóa, huyền ảo như xứ sở thần tiên giữa mùa Giáng sinh.

Bản tin 60s ngày 25/12/2025 gồm những nội dung sau:

Xác minh clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội đánh hội đồng một người đàn ông.

500 xe buýt cùng hàng trăm doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động.

Sương mù dày đặc bao trùm Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh báo chất lượng không khí xấu.

Người dân hoảng hốt khi loài chim quý hiếm bay vào nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Phe Dân chủ kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định triệu hồi hàng loạt đại sứ.

Tổng thống Putin gửi thư chúc mừng năm mới cho ông Kim Jong Un.

Thái Lan - Campuchia nối lại đàm phán biên giới./.