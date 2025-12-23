Madam Pang bị báo chí Thái Lan buộc phải xin lỗi sau "cú sốc" ở SEA Games 33

Dù đoàn thể thao Thái Lan đã giành vị trí nhất toàn đoàn ở SEA Games 33 nhưng người hâm mộ vẫn không thể vui sau thất bại ê chề của cả 4 đội bóng (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ).

Trước giải đấu này, đoàn Thái Lan đã đặt mục tiêu giành trọn vẹn 4 huy chương vàng bóng đá. Trước tình hình ấy, tờ Matichon đã yêu cầu Chủ tịch FAT, bà Madam Pang đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi về thất bại của bóng đá Thái Lan.

"Madam Pang nên sớm gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, những người vừa trải qua cảm giác tràn đầy hy vọng đã rơi xuống đáy thất vọng. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan vẫn đang chờ đợi thành công. Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi không muốn sự im lặng này kéo theo những hệ lụy tiêu cực", tờ báo này nhận định./.