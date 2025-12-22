Không gian lễ hội đậm chất châu Âu giữa mùa Đông nước Pháp

Được mệnh danh là “Thủ đô Giáng sinh của châu Âu,” chợ Giáng sinh Strasbourg không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là nơi hội tụ văn hóa, ẩm thực và truyền thống lâu đời của vùng Alsace.

Mỗi dịp cuối năm, thành phố Strasbourg lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của ánh đèn, sắc màu và không khí Giáng sinh.

Được mệnh danh là “Thủ đô Giáng sinh của châu Âu,” chợ Giáng sinh Strasbourg không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là nơi hội tụ văn hóa, ẩm thực và truyền thống lâu đời của vùng Alsace.

Chợ Giáng sinh Strasbourg là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách Đức suốt nhiều năm liền bởi vị trí giáp biên giới. Nhiều gia đình Đức từ các thành phố lân cận như Kehl năm nào cũng sang Strasbourg để hòa mình vào không khí lễ hội./.