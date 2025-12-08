Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống và quảng bá ẩm thực đặc sắc

Ngày 8/12, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 11-14/12/2025, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội sẽ được tổ chức tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn).

Đây là hoạt động xúc tiến du lịch quy mô lớn nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, quảng bá ẩm thực và giới thiệu điểm đến đặc sắc của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, sự kiện mang chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa," quy tụ từ 80-100 gian hàng trên diện tích khoảng 5.000 m2.

Các không gian chính gồm Không gian du lịch làng nghề, phố nghề - “Làng nghề Xưa và Nay;" Không gian tinh hoa ẩm thực Hà Nội - “Hương xưa còn mãi” và không gian quảng bá điểm đến du lịch - “Dạo bước Hà Thành."

Trong khu vực làng nghề, Hà Nội lựa chọn một số làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng; lụa Vạn Phúc; sơn mài Hạ Thái; thêu Quất Động mây tre đan Phú Vinh, đúc đồng Ngũ Xã…, điểm nhấn là 2 làng nghề được công nhận thành viên của Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới - làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc.

Khu vực trưng bày sản phẩm đặc sắc của làng nghề kết hợp du lịch theo 2 nhóm giá trị truyền thống và thiết kế hiện đại thể hiện sự kết nối từ quá khứ đến hiện tại, gồm: sứ, gỗ và sơn son thếp vàng, đúc đồng, lụa, sơn mài, khảm…

Không gian du lịch phố nghề lựa chọn giới thiệu nét đẹp Hà Nội xưa, với trọng tâm là câu chuyện phố nghề Hàng Mã mỗi độ Tết đến Xuân về. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng các hiện vật, ảnh tư liệu, mô hình tái hiện gian hàng truyền thống, cùng những sản phẩm tiêu biểu của phố nghề như đồ trang trí Tết Nguyên đán, đồ chơi Trung thu, tò he… Không gian còn kết hợp trình diễn kỹ thuật chế tác, tạo tác sản phẩm ngay tại chỗ và giới thiệu các tour du lịch làng nghề, giúp du khách hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa-lịch sử của phố nghề Hà Nội.

Bên cạnh đó, Không gian tinh hoa ẩm thực Hà Nội quy tụ nhiều món ngon nổi tiếng như phở bò, bún chả, cà phê trứng, bánh tôm Hồ Tây, cùng các đặc sản làng nghề cốm Làng Vòng, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì,… Ban tổ chức còn bố trí không gian tái hiện nhà cổ Hà Nội, trình diễn pha trà sen và hoạt động nấu ăn cùng nghệ nhân, đầu bếp để mang đến trải nghiệm ẩm thực - văn hóa chân thực và giàu cảm xúc.

Khu quảng bá điểm đến trưng bày mô hình thu nhỏ của nhiều di tích, biểu tượng nổi bật của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cầu Long Biên, Tháp Rùa-Hồ Gươm; đồng thời trưng bày ảnh nghệ thuật về văn hóa, kiến trúc, làng nghề Hà Nội.

Liên hoan do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và ủy ban nhân dân các địa phương. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch trực tiếp tổ chức, phụ trách thiết kế không gian, triển khai truyền thông và kết nối doanh nghiệp, nghệ nhân tham gia.

Sự kiện nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, tăng cường liên kết giữa Hà Nội và các địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô - “Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn” tới du khách trong nước và quốc tế./.

