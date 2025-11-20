Hà Nội khai mạc Triển lãm sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch

Tối 20/11, tại xã Thanh Oai (Hà Nội) Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc “Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch và Phiên chợ Việt tại xã Thanh Oai năm 2025.”

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, triển lãm không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là một hành trình kết nối, nơi những giá trị truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại; nơi bàn tay khéo léo của nghệ nhân và sự sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ; nơi doanh nghiệp Thủ đô tìm thấy cơ hội mở rộng hợp tác, vươn tới những thị trường mới.

Sự kiện là minh chứng cho sự đồng hành của chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, là khởi đầu cho những bước tiến mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vị thế của sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ Hà Nội không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

“Tôi tin tưởng rằng triển lãm tại xã Thanh Oai năm 2025 sẽ thành công rực rỡ, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại của Thủ đô; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế sản phẩm OCOP và làng nghề Hà Nội,” ông Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh.

Triển lãm năm nay quy tụ 80 gian hàng tiêu chuẩn và khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống xã Thanh Oai và các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và 45 gian hàng tiêu chuẩn phiên chợ Việt.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Oai cho biết, Việt Nam - đất nước ngàn năm văn hiến, tự hào là cái nôi của nghề thủ công truyền thống và nền nông nghiệp đa dạng, phong phú.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” được triển khai mạnh mẽ trong những năm qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững.

Trải qua hàng trăm năm hình thành, phát triển, mảnh đất Thanh Oai đã lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử có giá trị như đình Chuông, chùa Chuông hay còn gọi là chùa Thắng Quang.

Đình và chùa Chuông gắn với những phiên chợ nón truyền thống đây cũng là làng quê đang từng bước hội nhập gắn với sự phát triển du lịch làng nghề…

Với các trò chơi dân gian được tổ chức trong lễ hội cổ truyền 10/3 âm lịch hằng năm mang đậm bản sắc dân tộc như đánh cờ người, thổi cơm thi,… được lưu truyền sử sách, thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm và trải nghiệm.

Bên cạnh đó, những sản phẩm thủ công và làng nghề, kết tinh từ bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, cũng là niềm tự hào của Việt Nam.

Triển lãm cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Hồng Hải chia sẻ.

Triển lãm sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 23/11/2025 tại Công viên Thanh Oai, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội./.

