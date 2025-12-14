Thị trường nông sản: Xuất khẩu trên 7,5 triệu tấn gạo

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua gần như không đổi so với tuần trước. Hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu thị trường vẫn yếu.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán quanh mức 365-370 USD/tấn, gần như không đổi so với tuần trước.

Các thương nhân cho biết hoạt động giao dịch diễn ra chậm do nhu cầu yếu.

Số liệu chính thức cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 11/2025 giảm mạnh 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 358.000 tấn, phản ánh rõ sự trầm lắng của thị trường trong ngắn hạn.

Lũy kế xuất khẩu gạo đến 30/11 đạt 7,535 triệu tấn, trị giá 3,851 tỷ USD, so với cùng kỳ 2024 giảm 10,88% về số lượng và giảm 27,37% về trị giá, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết.

Tại thị trường trong nước, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg, tương đương so với tuần trước; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg; OM 18 là 6.600 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, lúa IR 50404 có giá 6.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; OM 18 vẫn là 6.900 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, lúa OM 5451 có giá 6.300 đồng/kg, OM 4900 là 7.000 đồng/kg.

Tại An Giang, giá các loại lúa tươi hầu hết vẫn giữ vững so với tuần trước, OM 18 ở mức 6.400-6.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 6.400-6.600 đồng/kg; riêng OM 5451 từ 5.400-5.600 đồng/kg; riêng IR 50404 được thu mua 5.200-5.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Tính đến ngày 8/12, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ Thu Đông 2025, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống 638.000ha, đạt 97%; trong đó 438.000ha đã được thu hoạch với năng suất bình quân 57,77 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2,53 triệu tấn.

Đối với vụ mùa, các địa phương đã gieo sạ 175.000ha và bắt đầu thu hoạch với khoảng 10.000ha. Riêng vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn vùng đã xuống giống được 275.000ha, tương đương 20,3% trong tổng kế hoạch 1,266 triệu ha.

Trên thị trường bán lẻ An Giang, giá gạo ổn định: gạo thường 11.000-12.000 đồng/kg; gạo thơm thái 20.000-22.000 đồng/kg; Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng 16.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Sóc thường 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

(Ảnh minh họa: Thanh Bình/TTXVN)

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 vẫn ở mức từ 7.550-7.650 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 7.200-7.300 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg.Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.400-10.000 đồng/kg; giá cám khô ở mức 9.000-10.000 đồng/kg.

Cùng với Việt Nam, giá gạo Ấn Độ nhìn chung cũng đi ngang. Trong khi đó trên thị trường gạo châu Á, tuần qua, giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao nhất hơn sáu tháng. Trên bình diện toàn cầu, thị trường gạo được đánh giá đang dần ổn định sau nhiều biến động trong năm 2025, song xu hướng giá vẫn phân hóa rõ rệt giữa châu Á và các khu vực phương Tây.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đã tăng mạnh lên khoảng 400 USD/tấn vào cuối tuần, so với mức 375 USD/tấn của tuần trước, chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2025.

Đà tăng chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung bị thu hẹp do lũ lụt tại nhiều khu vực trong nước, cùng với kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện khi Trung Quốc cam kết mua 500.000 tấn gạo của Thái Lan và đang tiến tới hoàn tất thỏa thuận trong tháng này.

Theo các thương nhân tại Bangkok, triển vọng xuất khẩu sang Trung Quốc, cùng khả năng có thêm đơn hàng từ Philippines, đã khiến thị trường gạo trở nên sôi động hơn.

Trái ngược với Thái Lan, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ gần như không thay đổi trong tuần qua. Gạo đồ 5% tấm của nước này được chào bán ở mức 347–354 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 340-345 USD/tấn. Đồng rupee suy yếu, tiến sát mức thấp kỷ lục so với đồng USD, đã giúp các nhà xuất khẩu bù đắp phần nào chi phí tăng do giá lúa trong nước neo cao. Giá lúa tại Ấn Độ được giữ ở mức cao một phần do Chính phủ tăng giá thu mua tối thiểu, qua đó đẩy chi phí đầu vào của doanh nghiệp lên cao.

Ở các thị trường khác trong khu vực, Bangladesh đã phê duyệt kế hoạch mua 50.000 tấn gạo thông qua đấu thầu quốc tế, trong bối cảnh chính phủ nước này vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá gạo nội địa dù nguồn cung và sản lượng được đánh giá là khá dồi dào.

Các báo cáo mới nhất cho thấy thị trường gạo thế giới đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau một năm biến động mạnh. Giá gạo tại châu Á có xu hướng tăng nhờ nguồn cung thắt chặt, đồng thời một số quốc gia vẫn tiếp tục nhập khẩu để bổ sung dự trữ, dù nhu cầu nhìn chung chưa thật sự sôi động.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu tại châu Mỹ lại đối mặt với áp lực giảm giá gạo do tốc độ giao hàng chậm lại và nhu cầu từ nước ngoài suy yếu. Diễn biến này khiến khoảng cách giá gạo giữa châu Á và phương Tây ngày càng nới rộng.

Thương mại gạo toàn cầu được dự báo sẽ có sự điều chỉnh đáng kể trong thời gian tới, khi lượng tồn kho tại một số nước sản xuất lớn ở châu Á gia tăng và dòng chảy thương mại dịch chuyển. Một số quốc gia châu Á được kỳ vọng sẽ mở rộng xuất khẩu, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường châu Phi và châu Á có xu hướng tăng trở lại.

Theo giới phân tích, thị trường gạo toàn cầu sẽ bước vào năm 2026 trên nền tảng ổn định hơn nhưng vẫn có những khác biệt rõ rệt giữa các khu vực, điều này sẽ định hình chiến lược giá cả và thương mại trong năm tới.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá đậu tương kỳ hạn tại sàn giao dịch nông sản Chicago (Mỹ) đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/12, nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, khi lực hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và nhu cầu mua vào từ Trung Quốc bị lấn át bởi nguồn cung dồi dào và xuất khẩu của Mỹ chậm lại.

Trong khi đó, giá lúa mỳ giao kỳ hạn tăng, còn giá ngô gần như không đổi, nhờ doanh số xuất khẩu của Mỹ ở mức khá đối với cả hai mặt hàng này. Giá ngô ghi nhận tuần tăng nhẹ, còn lúa mì lại chứng kiến tuần giảm thứ tư liên tiếp do nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Cụ thể, giá đậu tương loại kỳ hạn giao dịch sôi động nhất trên Sàn giao dịch nông sản Chicago (CBOT) đứng ở mức 10,93-1/4 USD/bushel trong phiên cuối tuần, không đổi so với phiên trước đó nhưng giảm 1,1% so với cuối tuần trước. Giá lúa mỳ tăng 0,3% lên 5,35 USD/bushel, song vẫn giảm 0,2% trong cả tuần. Trong khi đó, giá ngô duy trì ở mức 4,46 USD/bushel, tăng 0,4% so với tuần trước. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Đồng USD ổn định trở lại sau hai phiên suy giảm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và đưa ra triển vọng chính sách bớt “diều hâu” hơn dự báo. Đồng USD yếu thường giúp nông sản Mỹ cạnh tranh hơn trên thị trường xuất khẩu.

Giá đậu tương từng lên mức cao nhất trong 17 tháng, 11,69 USD/bushel, vào tháng 11/2025, nhờ kỳ vọng Trung Quốc sẽ thu mua mạnh. Tuy nhiên, đà tăng đã hạ nhiệt khi tốc độ mua thực tế không đạt như kỳ vọng. Dù vậy, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hôm 11/12 xác nhận bán 264.000 tấn đậu tương của Mỹ cho Trung Quốc, 226.000 tấn đậu tương cho các thị trường chưa công bố, cùng với 186.000 tấn ngô cho các khách hàng chưa được tiết lộ.

Tại Trung Quốc, cơ quan dự trữ ngr cốc quốc gia Sinograin đã bán phần lớn lượng đậu tương chào bán trong phiên đấu giá hàng dự trữ - động thái được xem là bước mở đầu cho chuỗi bán ra, nhằm tạo chỗ chứa cho nguồn đậu tương nhập khẩu từ Mỹ sắp về.

Còn tại Brazil, Cơ quan nông nghiệp Conab ước tính sản lượng đậu tương niên vụ 2025-2026 của nước này sẽ giảm khoảng 550.000 tấn, xuống 177,12 triệu tấn, nhưng đây vẫn là mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario của Argentina đã nâng dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2025-2026 của nước này lên mức kỷ lục 27,7 triệu tấn, từ mức 24,5 triệu tấn, nhờ thời tiết thuận lợi giúp cải thiện năng suất.

Về càphê thế giới, giá cà phê trên hai sàn London (Anh) và New York (Mỹ) ngày 13/12 đồng loạt giảm mạnh. Riêng giá càphê robusta rơi xuống mức thấp nhất 4 tháng khi các nhà giao dịch cho biết vụ thu hoạch tại Việt Nam đang dần tăng tốc sau những chậm trễ do bão và lũ lụt.

Thu hoạch càphê được trồng bằng phương pháp hữu cơ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Cụ thể, giá càphê robusta trên sàn giao dịch hàng hóa London giao tháng 1/2026 giảm 84 USD (tương đương 1,99%), xuống mức 4.122 USD/tấn. Trong khi đó, giá robusta giao kỳ hạn giao tháng 3/2026 hạ 108 USD (tương đương 2,62%), xuống 3.999 USD/tấn.

Còn trên sàn New York, giá càphê arabica giao tháng 12/2025 giảm mạnh 8,25 xu (tương đương 2,02%); xuống 397,20 xu/lb. Trong khi giá càphê arabia có kỳ hạn giao tháng 3/2026 quay đầu giảm 6,9 xu (1,82%), xuống mức 369,30 xu/lb (1 lb = 0,4535kg).

Theo hãng tư vấn Hedgepoint, sản lượng càphê Brazil niên vụ 2026-2027 được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ, đạt từ 71-74,4 triệu bao (loại 60 kg). Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ sự phục hồi của càphê arabica, trong khi sản lượng robusta được kỳ vọng vẫn duy trì ở mức cao, qua đó giúp bổ sung và ổn định lại nguồn dự trữ cà phê trên toàn cầu.

Sản lượng arabica được dự báo đạt 46,5-49,0 triệu bao, tăng đáng kể so với mức 37,7 triệu bao của niên vụ 2025-2026. Ngược lại, sản lượng càphê robusta ước tính giảm nhẹ xuống 24,6-25,4 triệu bao so với 27 triệu bao của niên vụ trước. Những cơn mưa thuận lợi trong tháng 10 và 11 đã hỗ trợ quá trình ra hoa của arabica, báo hiệu triển vọng tích cực cho vụ mùa tới.

Tuy nhiên, sản lượng càphê Brazil niên vụ 2025-2026 đã phải đối mặt với nhiều thách thức.

Cục Nông nghiệp nước ngoài (FAS) thuộc USDA đã cắt giảm dự báo sản lượng niên vụ 2025-2026 xuống 63 triệu bao, giảm 2 triệu bao so với dự báo trước đó và thấp hơn mức 65 triệu bao của niên vụ 2024-2025.

Sự sụt giảm này chủ yếu do sản lượng càphê arabica giảm 13,6% vì ảnh hưởng của thời tiết thất thường, hạn hán kéo dài, cùng các đợt sương giá và mưa đá tại các vùng trồng trọng điểm như Minas Gerais và São Paulo.

Ngược lại, sản lượng càphê robusta đã lập kỷ lục, tăng 19%, lên 25 triệu bao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và đầu tư mạnh vào tưới tiêu, đặc biệt tại Espírito Santo và Bahia.

USDA cũng hạ dự báo xuất khẩu càphê của Brazil trong niên vụ 2025-2026 xuống còn 40,75 triệu bao. Mặc dù tiêu thụ nội địa dự kiến tăng 1,4%, nhưng mức giá bán lẻ cao hơn có thể là yếu tố điều chỉnh giảm các dự báo này./.

Xuất khẩu gạo: Tận dụng FTA, nâng tầm thương hiệu để vượt qua thách thức Việc tận dụng tốt các FTA, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ sẽ là chìa khóa để gạo Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu