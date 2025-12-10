Cổ phiếu bất động sản giảm sâu, VN-Index mất hơn 22 điểm

Áp lực bán mạnh ở nhóm bất động sản trong phiên sáng khiến thị trường giảm sâu, nhà đầu tư thận trọng khiến thanh khoản cũng sụt giảm đáng kể.

Cuối phiên sáng 10/12, VN-Index giảm 22,11 điểm, lùi về 1.725,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 279,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 7.715 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 110 mã tăng, 177 mã giảm và 62 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 0,67 điểm xuống 256,47 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 16,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 299,4 tỷ đồng; có 39 mã tăng, 68 mã giảm và 69 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,5 điểm xuống 119,18 điểm, với hơn 14 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng hơn 197,4 tỷ đồng; toàn sàn có 104 mã tăng, 86 mã giảm và 72 mã đứng giá.

Tại rổ VN30, sắc xanh - đỏ cân bằng với 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã đứng giá. Tuy vậy, nhóm bất động sản đầu ngành giảm sâu gây tác động tiêu cực lên chỉ số: VIC giảm 5,5%, VHM giảm 4%, VRE giảm 2,66%. Nhiều cổ phiếu lớn như JVC, SAB, MSN, MWG, FPT, GAS cũng chìm trong sắc đỏ.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn: VPL giảm sàn, MWG giảm 0,83%, PNJ giảm 0,56%, FRT giảm 2,59%. Ở chiều ngược lại, chỉ còn một số ít mã như DGW, HUT, TNG giữ được sắc xanh nhưng mức tăng không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính tiếp tục diễn biến tích cực khi sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các mã cổ phiếu. Các mã HDB tăng 2,86%, EIB tăng 1,1%, SSI tăng 122,%, HCM tăng 1,09%...

Diễn biến tiêu cực của nhóm bất động sản cùng sự suy yếu ở các cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng khiến thị trường thiếu động lực hồi phục. Giới phân tích nhận định trạng thái thận trọng có thể còn duy trì trong các phiên tới khi nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu hỗ trợ từ vĩ mô và dòng tiền tổ chức./.