VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, tiến sát mốc 1.660 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 18/11 ghi nhận thêm một phiên giao dịch tích cực khi dòng tiền tiếp tục cải thiện, giúp VN-Index duy trì đà tăng bất chấp những nhịp rung lắc trong phiên.

Chốt phiên, VN-Index tăng 5,5 điểm lên 1.659,92 điểm. Thanh khoản đạt hơn 773,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 22.663,6 tỷ đồng - mức giao dịch được đánh giá khá tích cực. Toàn sàn có 152 mã tăng, 161 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Trái ngược với xu hướng của VN-Index, HNX-Index giảm 1,33 điểm xuống 267,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 72,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.572,1 tỷ đồng, với 55 mã tăng, 72 mã giảm và 68 mã đi ngang.

UPCOM-Index cũng giảm 0,66 điểm xuống 120 điểm. Toàn thị trường UPCOM ghi nhận hơn 40 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 681,8 tỷ đồng, với 131 mã tăng, 98 mã giảm và 85 mã đứng giá.

Trong phiên, dù có thời điểm áp lực bán mạnh khiến các chỉ số quay đầu giảm, thị trường nhanh chóng hồi phục và giữ sắc xanh trong phần lớn thời gian. VN30-Index tăng 4,53 điểm lên 1.898,07 điểm, phản ánh lực đỡ vững từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VPB, TPB.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa khi TPB, VPB, EIB, TCB tăng từ 2% đến gần 3%, góp phần quan trọng giữ nhịp thị trường. Ở nhóm bất động sản, tâm lý nhà đầu tư cải thiện giúp nhiều mã bật tăng tốt như NVL, VHM, KDH, VRE.

Một số nhóm ngành khác cũng thu hút sự chú ý. Cổ phiếu chứng khoán như VND, FTS, SSI duy trì sắc xanh; nhóm bán lẻ có DGW, FRT tăng mạnh. Trong khi đó, nhóm dầu khí kém tích cực hơn khi PVD, PVS, BSR điều chỉnh nhẹ theo diễn biến của giá dầu thế giới.

Về giao dịch khối ngoại, xu hướng bán ròng vẫn tiếp diễn nhưng giá trị “xả hàng” thu hẹp đáng kể, còn khoảng 84 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 51 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào nhóm tài chính.

Cổ phiếu VIX bị bán ròng mạnh nhất, khoảng 151 tỷ đồng. Các mã MBB, VCI và STB cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 110–137 tỷ đồng; VRE bị bán ròng 66 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 54 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM tiếp tục bán ròng khoảng 87 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường liên tục chịu tác động đan xen từ thông tin kinh tế vĩ mô và diễn biến quốc tế, việc VN-Index duy trì mạch tăng ba phiên liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định hơn so với giai đoạn trước.

Dòng tiền cải thiện, đặc biệt tập trung vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và chứng khoán, cho thấy sự chọn lọc và kỳ vọng vào chu kỳ hồi phục của thị trường.

Dù áp lực chốt lời vẫn xuất hiện, nhịp hồi nhanh trong phiên phản ánh lực cầu khá bền và sẵn sàng hấp thụ lượng cung giá thấp. Khối ngoại giảm bán ròng cũng là yếu tố hỗ trợ tâm lý chung.

Với những tín hiệu hiện tại, giới quan sát cho rằng thị trường có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích cực nếu thanh khoản được giữ vững và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong các phiên tới./.

Sắc xanh lan tỏa, VN-Index vượt 1.650 điểm Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 16,39 điểm lên 1.651,85 điểm với khối lượng giao dịch hơn 364,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.753,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 206 mã tăng, 94 mã giảm, 51 mã đi ngang.