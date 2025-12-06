Thị trường tăng lệch pha "xanh vỏ đỏ lòng" đẩy VN-Index lên tiệm cận đỉnh cũ

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy tích cực về điểm số, khi VN-Index có chuỗi tăng điểm ấn tượng và tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Tuy nhiên, đằng sau sự lạc quan của chỉ số chung là áp lực nội tại và sự phân hóa mạnh mẽ, khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy khó chịu với hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng."

Bên cạnh đó, các động thái gần đây của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định thanh khoản và tỷ giá đã trở thành tâm điểm phân tích, định hình lại triển vọng ngắn và trung hạn của thị trường.

“Giải nhiệt” thanh khoản

Những tuần gần đây, thị trường tiền tệ chịu áp lực lớn khi lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng "vọt" lên mức cao, có thời điểm đạt 7,48%/năm (ngày 3/12). Để giải quyết vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện một loạt các biện pháp can thiệp quan trọng, bao gồm việc điều chỉnh tăng lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá (kênh mua kỳ hạn - OMO) từ 4% lên 4,5%/năm, áp dụng từ ngày 4/12.

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), việc điều chỉnh này đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về chủ trương kéo giảm lãi suất liên ngân hàng, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, qua đó tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo định hướng của Chính phủ, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% và tăng trưởng kinh tế 8%, đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng tái sử dụng công cụ hoán đổi USD/VND kỳ hạn 14 ngày với quy mô chào thầu 500 triệu USD.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Maybank phân tích sâu về cơ chế hoán đổi này. Đây là động thái Ngân hàng Nhà nước cung cấp thanh khoản VND cho các ngân hàng (dùng USD làm tài sản bảo đảm) với "chi phí lãi 10 VND" cho 14 ngày. Maybank ước tính chi phí vốn hiệu quả mà các ngân hàng phải trả khi vay từ Ngân hàng Nhà nước thông qua công cụ này khoảng 5,1% (tính thêm lãi suất USD liên ngân hàng).

Thị trường đang trải qua giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng.” (Ảnh: Vietnam+)

Maybank nhận định công cụ hoán đổi này mở rộng cửa vay thanh khoản cho nhiều ngân hàng hơn, vì không phải tổ chức tín dụng nào cũng có lượng lớn trái phiếu chính phủ để vay OMO với chi phí thấp. Việc tăng nhẹ lãi suất OMO phản ánh sự thay đổi của tài sản bảo đảm đồng thời thể hiện ý định của Ngân hàng Nhà nước muốn đưa mức lãi suất OMO tiệm cận hơn mặt bằng lãi suất chung của thị trường, nhằm "sàng lọc nhu cầu vay mượn."

Nhìn chung, các chuyên gia đều nhận định Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì chính sách nới lỏng mang tính hỗ trợ. Các chuyên gia phân tích từ Maybank kỳ vọng nhu cầu thanh khoản sẽ được đáp ứng tốt hơn, từ đó giúp hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng, vốn đã tăng lên quanh 7% gần đây. Trong 9 tháng tới, Maybank dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể được điều tiết quanh 4% và không có thay đổi đối với lãi suất điều hành.

Đà tăng “lệch pha” và áp lực chốt lời

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 50 điểm trong tuần qua. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số chung chủ yếu được dẫn dắt bởi một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree nhận định thị trường đang trải qua giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng” khá khó chịu.

Ông Phong chỉ ra: "Phần lớn đà tăng của VN-Index trong tuần qua đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup và Vietjet. Những nhóm cổ phiếu tăng tốt ở đầu tuần (như ngân hàng, bán lẻ hay thực phẩm đồ uống) đều đồng loạt điều chỉnh ở hai phiên cuối tuần cho thấy áp lực chốt lời tại vùng cản trên của VN-Index."

Tuần qua, thanh khoản thị trường đang dần cải thiện so với trung bình 20 phiên, đồng thời lực cầu có sự lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Song, nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản vẫn đang trong quá trình tạo đáy.

Về giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, tuần qua ghi nhận sự đảo chiều. Khối này quay trở lại mua ròng trong các phiên đầu tuần và tập trung vào một số mã bluechip. Nhưng ở phiên cuối tuần 5/12, khối ngoại đã bán ròng trở lại với tổng giá trị đạt 605 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các mã VIC, ACB, và SSI.

VN-Index kết thúc tuần tại 1741,32 điểm, tăng 2,98% so với tuần trước. Việc chỉ số tiệm cận vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.770 điểm đã kích hoạt áp lực bán, thể hiện qua diễn biến giằng co liên tục.

Về mặt kỹ thuật, nhóm phân tích của VCBS chỉ ra rằng VN-Index kết phiên cuối tuần với mô hình nến Spinning Top (con xoay), cho thấy sự lưỡng lự và giằng co mạnh mẽ trên thị trường khi chỉ số tiến lên gần vùng kháng cự. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số ghi nhận rung lắc khi tiệm cận vùng kháng cự 1.760-1.770 điểm.

Hiện, các chỉ báo khác chưa cho tín hiệu hình thành đỉnh, điều này cho thấy động lực tăng vẫn được duy trì và diễn biến kiểm tra cung-cầu bình thường. Ngoài ra, VCBS nhấn mạnh chỉ báo dòng tiền hạ dần độ cao nhưng vẫn neo trên mốc 0, thể hiện dòng tiền mua chủ động vẫn vận động trên thị trường, giúp VN-Index củng cố động lực cho xu hướng tăng điểm.

Theo đó, VCBS dự báo VN-Index sẽ dao động giằng co quanh vùng 1.730-1.750 điểm để tìm điểm cân bằng còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Dù VN-Index đã tạo đáy thành công ở mức 1.580 điểm vào ngày 10/11, song chuyên gia Nguyễn Tấn Phong (Pinetree) nhận định thị trường chưa thể bứt phá ngay từ giờ đến hết năm, mà phải cần thêm thời gian tích lũy do chưa thể giải quyết được triệt để vấn đề vĩ mô.

Ông Phong nhấn mạnh rằng VN-Index bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhóm Vingroup, do đó nhà đầu tư không nên để tâm quá mức vào điểm số chung mà hãy tập trung vào danh mục và diễn biến từng nhóm cổ phiếu đang nắm giữ./.

