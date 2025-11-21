Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thị trường chứng khoán Johannesburg của Nam Phi

Trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và các hoạt động song phương tại Nam Phi, sáng 21/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Thị trường Chứng khoán Johannesburg - trái tim tài chính của Nam Phi và là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Phi.

Thị trường Chứng khoán Johannesburg (JSE - Johannesburg stock Exchange) là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Phi và xếp hạng khoảng 19-20 trên thế giới về vốn hóa thị trường.

Tính đến tháng 10/2025, vốn hoá thị trường chứng khoán JSE là khoảng 23.000 tỷ rand Nam Phi (ZAR), tương đương khoảng 1.250 tỷ USD, với 435 công ty niêm yết; giá trị giao dịch hằng tháng trung bình khoảng 6-7 tỷ USD.

Được thành lập năm 1887, JSE đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế Nam Phi, hỗ trợ huy động vốn cho doanh nghiệp, thúc đẩy việc làm và tạo ra giá trị đầu tư.

JSE không chỉ là biểu tượng của sự phát triển tài chính châu Phi mà còn là cầu nối quan trọng cho các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác mỏ và tài nguyên.

JSE không chỉ có Thị trường chính dành cho các công ty lớn, mà còn có sàn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm năng tăng trưởng cao.

Bên cạnh cổ phiếu, JSE còn cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính phức hợp như công cụ phái sinh như chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa… và là thị trường nợ niêm yết lớn nhất châu Phi. Đây là mô hình mà Việt Nam mong muốn học tập để tăng chiều sâu cho thị trường vốn.

Làm việc với Tiến sỹ Leila Fourie, Tổng Giám đốc Thị trường chứng khoán Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việt Nam đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Do đó, Việt Nam mong muốn hợp tác và được chia sẻ kinh nghiệm về quản lý để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững.

Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt trên 8% và xác định mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số những năm tới.

Với mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững, Thủ tướng đề nghị hai bên ưu tiên triển khai hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển sản phẩm và thị trường chứng khoán; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; đẩy mạnh chuyển đổi số; thúc đẩy dòng vốn đầu tư gián tiếp; cũng như hỗ trợ phát triển, vận hành các sàn giao dịch nhà đất, vàng…

Tổng Giám đốc Thị trường Chứng khoán Johannesburg bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ấn tượng của Việt Nam; cho rằng Nam Phi và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng.

Bà Leila Fourie nhấn mạnh thị trường vốn sẽ đóng vai trò nền tảng cho việc thúc đẩy tăng trưởng, Tổng Giám đốc Thị trường Chứng khoán Johannesburg cho biết sẵn sàng triển khai các hoạt động hợp tác mà Thủ tướng đã có ý kiến./.

Thủ tướng khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg Sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg.