Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 4/12 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do Tiến sỹ Khamphanh Kheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng, làm Trưởng đoàn.

Tham dự cuộc hội đàm có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Tại cuộc hội đàm, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh vai trò của hai Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn, tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của mỗi Đảng.

Trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác lý luận, trong đó nổi bật là hai bên đã phối hợp với các cơ quan hữu quan của mỗi nước tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công 4 cuộc Hội thảo Lý luận thường niên lần thứ 9, 10, 11 và 12, tập trung vào những vấn đề thiết thực, phù hợp yêu cầu xây dựng và phát triển của mỗi Đảng, mỗi quốc gia.

Hai Hội đồng đã tích cực trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện cương lĩnh phát triển của Đảng; phối hợp chia sẻ thông tin khoa học, lý luận; trao đổi các công trình nghiên cứu, trong đó có Bộ Niên giám khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đi sâu nghiên cứu về mối quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai Đảng và hai Nhà nước, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn trong lĩnh vực chính trị, lý luận và tổ chức Đảng; hai bên cần chuẩn bị kỹ cho Hội thảo lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào vào năm 2026, lựa chọn các chủ đề thiết thực, phù hợp bối cảnh mới; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane nhằm tìm ra mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp.

Những giá trị về “lấy dân làm gốc”, tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng… được xem là nền tảng quan trọng của con đường xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tiến sỹ Khamphanh Kheuyavong đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của đoàn Việt Nam, khẳng định đây là đóng góp quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tiến sỹ Khamphanh Kheuyavong đã thông tin một số kết quả hoạt động nổi bật của Hội đồng Lý luận Trung ương Lào và phương hướng thời gian tới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục phát huy vai trò của hai hội đồng trong việc phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối của mỗi Đảng và cho mối quan hệ gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam.

Trong thời gian tới, ông Khamphanh Kheuyavong đề nghị phía Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin, báo chí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tuyên truyền, cũng như cơ chế phối hợp giữa báo chí và các cơ quan nghiên cứu, lý luận để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, ngày 3/12 tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Nam Lào, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng Nguyễn Xuân Thắng đã có cuộc gặp với ông Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy./.

Hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng đã góp phần định hình và hiện thực hóa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.”