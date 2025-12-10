Lễ hội Ném còn 3 nước Việt-Lào-Trung trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 19 đến 21/12/2025, với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị - Thắm tình biên cương - Cùng nhau phát triển.”

Đây là sự kiện văn hóa, đối ngoại quy mô lớn, là dịp để các địa phương giáp biên giới 3 nước tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa truyền thống đặc sắc và thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế-xã hội.

Sự kiện chính trị, văn hóa đối ngoại quan trọng - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc lần thứ IX - sẽ được tổ chức tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ ngày 19-21/12/2025.

Đây là hoạt động định kỳ, luân phiên hai năm một lần giữa các tỉnh, huyện có chung đường biên giới của ba nước, nhằm thắt chặt mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống.

Các vận động viên thi đấu nội dung ném còn nữ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Lễ hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác biên giới đang ngày càng được chú trọng.

Sự kiện nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối và sự hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền, cộng đồng dân cư dọc tuyến biên giới, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 1.200 đại biểu, nghệ nhân, vận động viên cùng lực lượng phục vụ tham gia.

Các đoàn tham dự bao gồm: tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu (Việt Nam); huyện Nhọt U và huyện Phông-Sa-Lỳ thuộc tỉnh Phông-Sa-Lỳ (Lào); huyện Giang Thành và thành phố Phổ Nhĩ của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sự góp mặt của nhiều đoàn địa phương thể hiện tinh thần hợp tác rộng mở và mối quan hệ bền chặt giữa ba nước.

Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị - Thắm tình biên cương - Cùng nhau phát triển,” lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc. Trong đó, lễ khai mạc và bế mạc sẽ là không gian tái hiện sinh động, đa sắc màu văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng biên.

Phần trưng bày sản phẩm văn hóa và du lịch là một nội dung quan trọng, giới thiệu hàng chục mặt hàng thủ công, đặc sản địa phương và các tác phẩm ảnh về đời sống cộng đồng dọc biên giới. Hoạt động này không chỉ quảng bá tiềm năng du lịch mà còn tăng cường cơ hội tìm hiểu, hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhân dân ba nước.

Phần thi thể thao luôn được xem là điểm nhấn thu hút nhất. Các môn thi đấu mang đậm bản sắc vùng cao như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù, kéo co sẽ diễn ra sôi nổi.

Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đặc biệt, lễ hội lần này còn bổ sung môn pickleball, một môn thể thao mới đang thu hút giới trẻ, tạo sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi nội dung thi đều hứa hẹn mang lại không khí cạnh tranh lành mạnh cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội còn tổ chức chương trình famtrip khảo sát tuyến điểm du lịch Điện Biên kết nối với thị trường Lào và Trung Quốc.

Hoạt động này nhằm mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch liên biên giới bền vững. Các doanh nghiệp lữ hành trong khu vực cũng sẽ có dịp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm hợp tác.

Lễ hội Ném còn 3 nước lần thứ IX còn là dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc.

Đặc điểm chung của dân cư huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên, huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu, huyện Nhọt U của Lào và huyện Giang Thành của Trung Quốc là chịu ảnh hưởng nền văn hoá của dân tộc Thái, trong đó môn thể thao ném còn là hoạt động văn hóa đặc sắc của dân tộc này.

Vì vậy nên các địa phương của cả 3 quốc gia đã thống nhất tổ chức lễ hội hai năm 1 lần, luân phiên tại 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Lễ hội lần thứ nhất và lần thứ hai được tổ chức ở huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam-Trung Quốc) theo kiểu ném còn của Trung Quốc và Lào là ném qua khung hình tam giác.

Với sự chuẩn bị công phu và nội dung phong phú, Lễ hội Ném còn 3 nước lần thứ IX hứa hẹn tạo nên một không gian giao lưu văn hóa sống động, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Điện Biên đến bạn bè quốc tế./.

