Phát huy vai trò của kênh đối ngoại nhân dân giữa hai nước Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/12, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam do đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, dẫn đầu đã tới chào xã giao đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Uông Chu Lưu trân trọng cảm ơn đồng chí Bounthong Chitmany đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời báo cáo kết quả hội đàm giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào diễn ra trước đó, nhấn mạnh rằng trong suốt quá trình hình thành và phát triển, hai ủy ban luôn coi nhau là những người bạn chí cốt, những đồng chí, anh em gắn bó; quan hệ hợp tác giữa hai bên đã trở thành biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó đặc biệt trong quan hệ hữu nghị nhân dân Việt-Lào, Lào-Việt.

Đồng chí Uông Chu Lưu bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, sự phối hợp giữa hai ủy ban sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Đồng chí Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, phát biểu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Về phần mình, đồng chí Bounthong Chitmany đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn, khẳng định chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước nói chung, cũng như giữa hai ủy ban của hai nước nói riêng.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với việc các thế lực thù địch không ngừng tìm cách phá hoại mối quan hệ Lào-Việt Nam, đồng chí Bounthong Chitmany đề nghị hai ủy ban của hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì quan hệ hợp tác bền vững và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của nhân dân hai nước; đồng thời hai bên cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, giá trị đặc biệt và tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào-Việt Nam.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam do đồng chí Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn cùng Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do đồng chí Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban, làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin, qua đó củng cố sự gắn bó hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai nước về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Quang cảnh Hội đàm giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hai ủy ban cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế, cùng nhau lan tỏa tiếng nói vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và phát triển bền vững.

Đồng thời, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân đa phương, công tác vận động quốc tế, huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động nhân đạo, phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân.

Cuối cùng, hai bên nhấn mạnh việc phát huy vai trò của kênh đối ngoại nhân dân trong việc kết nối các địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đoàn thể hai nước. Đây được coi là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đồng thời củng cố vững chắc nền tảng xã hội của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào./.

Việt Nam-Lào làm sâu sắc hợp tác về công tác mặt trận, dân vận và tôn giáo Hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, dân vận, dân tộc và tôn giáo; vai trò của mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và nội dung triển khai trong thời gian tới.