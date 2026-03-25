Thủ tướng tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga

Sáng 25/3, giờ địa phương, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga do ông Vladimir Petrovich Buyanov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt và ông Nikolay Nikolaevich Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam dẫn đầu.

Xúc động được gặp những người bạn thân thiết của Việt Nam, những minh chứng sống cho quan hệ hữu nghị, son sắc, tin cậy giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, Thủ tướng Chính phủ chuyển tới các đồng chí lời thăm hỏi thân thiết và những tình cảm, sự kính trọng sâu sắc nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đó có tình cảm, công sức, trí tuệ và cả xương máu của những người trong Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga.

Nêu những công trình lớn, mang tính biểu tượng của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga (và Liên Xô trước đây), Thủ tướng Chính phủ cho biết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, hai bên thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới, góp phần để hai nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Với việc hai bên ký Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, sẽ có thêm một công trình biểu tượng mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và đề nghị Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, nhất là Đại sứ quán hai nước để có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa, vừa ôn lại, ghi nhớ, giáo dục truyền thống, vừa tạo nền tảng, động lực vun đắp cho quan hệ hai nước; góp phần cho mỗi nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Liên bang Nga sẽ thành công tốt đẹp, đặc biệt việc hai bên ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam cũng như các thỏa thuận hợp tác khác sẽ tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực.

Thông tin về quan hệ tốt đẹp giữa Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh Nga với Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, những người bạn Nga cho biết thời gian qua, Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh Nga có nhiều hoạt động thiết thực như thi tìm hiểu, vẽ tranh, thi ảnh, video về mỗi nước, quan hệ Việt-Nga, góp phần giữ gìn, vun đắp, tăng cường quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.

Các bạn Nga mong muốn những tình cảm, sự hợp tác, truyền thống quý báu giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước sẽ được nối tiếp bởi lớp lớp các thế hệ mai sau; cảm ơn và mong muốn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm mà nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam, để qua đó thắt chặt hơn tình cảm gắn bó giữa hai đất nước./.

