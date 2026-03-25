Việt Nam tích cực đóng góp cho hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ

Ngày 24/3, tại Trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tại New York, Phái đoàn Việt Nam đã tổ chức tiếp tân trọng thể nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và Ngày tiếng Pháp tại Liên hợp quốc.

Sự kiện có sự tham dự của Đại diện thường trực Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Nhóm Đại sứ Pháp ngữ tại New York và nhiều Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện các nước thành viên và quan sát viên của OIF, cùng bạn bè trong cộng đồng Pháp ngữ tại Liên hợp quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh Ngày quốc tế Pháp ngữ và Ngày tiếng Pháp tại Liên hợp quốc - cùng được kỷ niệm vào ngày 20/3 hằng năm, là dịp quan trọng để tôn vinh vai trò và sức sống của tiếng Pháp, cũng như các giá trị mà không gian Pháp ngữ cùng vun đắp và theo đuổi, gồm chủ nghĩa đa phương, đa dạng văn hóa, đối thoại, đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định tiếng Pháp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Liên hợp quốc, góp phần duy trì đa ngôn ngữ - giá trị nền tảng của chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy trao đổi, hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia, dân tộc.

Quang cảnh buổi tiếp tân. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đại sứ một lần nữa khẳng định là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam coi Pháp ngữ không chỉ là một không gian ngôn ngữ, mà còn là không gian của chia sẻ, đoàn kết và hành động chung vì những mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế.

Buổi tiếp tân diễn ra trong không khí hữu nghị, ấm áp và đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa Việt Nam với các quốc gia và đối tác trong cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, giàu bản sắc, tích cực hội nhập quốc tế và luôn đóng góp có trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và OIF.

Nhân dịp này, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã giới thiệu ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế và đã có buổi giao lưu, trao đổi thân thiết với các nước thành viên, bạn bè và đối tác trong khối Pháp ngữ tại Liên hợp quốc./.

