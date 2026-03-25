Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

Chiều 25/3, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Philippines và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao hợp tác giữa hai nước và Bộ Ngoại giao thời gian qua, nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến quốc phòng, an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân, góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (12/7/1976-12/7/2026).

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Philippines, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương trên 10 tỷ USD.

Trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức hiện nay, ASEAN cần duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp ứng phó với các thách thức, thể hiện đoàn kết, vai trò trung tâm, tự cường và khả năng giải quyết các vấn đề và các thách thức mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 cũng như các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN nhằm thực hiện chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung,” đánh giá cao vai trò chủ trì và dẫn dắt của Philippines tại các cuộc họp cấp Bộ trưởng quan trọng được tổ chức từ đầu năm 2026 và nỗ lực của Philippines trong việc dẫn dắt, thúc đẩy tiếng nói trách nhiệm và hướng ứng xử chung của ASEAN trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông với việc ra Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và tổ chức trực tuyến Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt vừa qua./.

