Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) do Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ dẫn đầu, nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Rick Switzer cùng đoàn công tác Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính. Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các trụ cột hợp tác.

“Quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam là hướng tới xây dựng quan hệ kinh tế-thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ. Việt Nam ưu tiên chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Để đạt được các mục tiêu này, Việt Nam đánh giá cao và coi trọng các nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác quốc tế; trong đó, Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.

Kết quả trao đổi tại buổi làm sẽ là tiền đề quan trọng để Bộ Tài chính Việt Nam và các cơ quan đối tác Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước thành các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Tham dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Đầu tư nước ngoài, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cùng đoàn cán bộ cấp cao thuộc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam./.

