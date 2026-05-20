Thắt chặt nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Mỹ từ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2026), chiều 19/5 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Washington đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ, các phu nhân, phu quân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương và tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và là người đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thế kỷ XX.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí cách mạng, đạo đức, phong cách sống và phương pháp làm việc.

Đến nay, tư tưởng của Người tiếp tục là kim chỉ nam soi đường cho dân tộc Việt Nam, trở thành định hướng cho toàn Đảng, toàn dân vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, trong sự nghiệp lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầm nhìn đối ngoại vượt thời đại là một di sản đặc biệt. Di sản Người để lại đã trở thành nền tảng vững chắc cho chính sách đối ngoại của Việt Nam: độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, làm bạn với tất cả các nước, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Chính Người là người đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thế kỷ XX mà đến nay đã trở thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đại sứ khẳng định việc hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023 là cột mốc lịch sử - không chỉ là kết quả của nỗ lực ngoại giao hiện tại, mà còn là sự hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tưởng nhớ đến Người, chúng ta càng thấm thía ánh sáng dẫn đường từ tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là ánh sáng của hòa giải, của vị tha và của khát vọng đoàn kết.

Lễ dâng hương tại Nhà Việt Nam khép lại trong không khí trang nghiêm với lời nguyện ước tiếp tục noi theo và thực hiện những tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và các thế hệ mai sau.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối sự nghiệp mà Người đã gây dựng, nỗ lực thực hiện khát vọng về một Việt Nam phát triển, giàu mạnh như mong muốn của Bác./.

