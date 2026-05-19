Lan tỏa tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Ngày 19/5, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tham dự sự kiện có hơn 300 đại biểu đến từ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, các chi bộ trực thuộc khu vực thủ đô Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo bà con cộng đồng, lưu học sinh, giáo viên.

Về phía Lào có Nghệ sỹ quốc gia Douangmixay Likaya; Tổng Biên tập báo Pasaxon; Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Lào, cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam và Lào.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hoa tại Cụm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác và tham quan triển lãm sách với chủ đề “Biểu tượng thời đại.”

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã xem triển lãm số với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại” gồm gần 300 hình ảnh, tư liệu và tài liệu quý được bố cục thành 4 phần, gồm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ,” “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc,” “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế” và “Di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.”

Các đại biểu cũng được xem phim tài liệu “Việt Nam - Hồ Chí Minh giữ trọn một con đường.” Bộ phim đã khắc họa sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Người mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc và cuộc sống.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nêu đậm các giá trị về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển văn hóa con người toàn diện tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã phát động phong trào đọc sách, học tập suốt đời trong cộng đồng, để tiếp tục tiếp thu, soi rọi tư tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống, lao động và học tập của mỗi người con Việt Nam trên đất nước bạn; đồng thời khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn luyện theo tấm gương sáng ngời của Bác.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm còn chia sẻ 5 bài học lớn từ cuộc đời tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm lan tỏa tinh thần tự học, tự rèn luyện theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Ban tổ chức cũng trao tặng cuốn sách “Theo dấu chân Người” của Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Trình Quang Phú cho đại diện các cơ quan, hội đoàn và các chi bộ trực thuộc các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.

Đặc biệt, trong chương trình lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe Nghệ sỹ quốc gia Lào Douangmixay Likaya kể về những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nghiên cứu, sáng tác các giao hưởng về Người và quan hệ Việt Nam-Lào, cũng như những tình cảm của nghệ sỹ với Bác Hồ kính yêu. Chương trình còn có các tiết mục đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ do học sinh Trường song ngữ Nguyễn Du thể hiện.

Các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào diễn ra trang trọng, ý nghĩa, góp phần tiếp tục giáo dục truyền thống, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

