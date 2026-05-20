Trang trọng lễ dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Cộng hòa Séc

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp cùng các hội đoàn người Việt tại châu Âu và Cộng hòa Séc tổ chức lễ dâng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Chrastava.

Đây là địa danh mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, ghi dấu chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các em thiếu nhi Việt Nam học tập tại đây vào ngày 20/7/1957.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam; Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng; Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trần Văn Đang cùng lãnh đạo nhiều hội đoàn người Việt tại địa phương.

Về phía chính quyền sở tại có Thị trưởng thành phố Chrastava Ing. Michael Canov cùng đại diện chính quyền địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và là người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ xúc động khi được tham dự hoạt động đúng dịp sinh nhật Bác Hồ, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để cộng đồng người Việt tại nước ngoài cùng ôn lại tư tưởng, đạo đức và tinh thần đoàn kết dân tộc của Người.

Đại sứ khẳng định bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chrastava không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Séc, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao vai trò của các hội đoàn địa phương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trần Văn Đang nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự đồng hành của các hội địa phương là nền tảng quan trọng cho sự phát triển chung của cộng đồng người Việt tại Séc.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Đinh Ngọc cho rằng hoạt động tưởng niệm tại Chrastava là dịp để cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Séc.

Sau lễ dâng hoa, lãnh đạo Đại sứ quán và các hội đoàn người Việt đã có buổi gặp mặt với chính quyền thành phố Chrastava dưới sự chủ trì của Thị trưởng Michael Canov.

Tại buổi tiếp, hai bên cùng ôn lại dấu mốc lịch sử gắn với chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957.

Phía Việt Nam bày tỏ cảm ơn chính quyền Chrastava đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và hỗ trợ gìn giữ khu di tích lịch sử.

Về phần mình, Thị trưởng Michael Canov đánh giá cao sự hội nhập và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với cộng đồng người Việt trong thời gian tới.

Lễ dâng hoa tại Chrastava khép lại trong không khí trang trọng và ấm áp, thể hiện tình cảm kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc./.

