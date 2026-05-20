Phát triển y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn

Chiều 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận nhấn mạnh Việt Nam bước vào giai đoạn mới, yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng ngành công nghiệp sinh học, y học cổ truyền Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn.

“Tinh thần chung trong phát triển y học cổ truyền trong thời gian tới là không chỉ giữ gìn di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh./.