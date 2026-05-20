Nghệ An: Tuyển 165 công chức cấp xã từ lực lượng không chuyên trách

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến tuyển dụng 165 công chức cấp xã từ lực lượng người hoạt động không chuyên trách tại 63 xã, phường.

Việc này nhằm kịp thời củng cố đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo từng vị trí việc làm và phục vụ hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Từ ngày 22-28/5/2026, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào làm công chức; thông báo danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch và các nội dung liên quan.

Trước ngày 10/6/2026, Hội đồng kiểm tra, sát hạch cấp tỉnh sẽ tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực của người dự tuyển. Kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định công nhận trúng tuyển dự kiến được thông báo trước ngày 15/6/2026; sau đó thực hiện các thủ tục tiếp nhận công chức theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng cho biết đối tượng dự tuyển là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Người dự tuyển phải tốt nghiệp đại học, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm.

Người dự tuyển có ít nhất 5 năm công tác theo đúng quy định của pháp luật, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; đang làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận; không trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch cấp tỉnh sẽ thực hiện kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng vị trí việc làm; tổ chức sát hạch để đánh giá trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung sát hạch bám sát yêu cầu thực tiễn của vị trí cần tuyển; hình thức sát hạch là vấn đáp, với thang điểm tối đa 100 điểm.

Người trúng tuyển phải có hồ sơ hợp lệ và đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ sát hạch, được xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu của từng vị trí việc làm tại mỗi địa phương.

Việc tiếp nhận công chức lần này nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương đang thiếu biên chế so với quy định, qua đó đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.

Tỉnh Nghệ An có 4.812 cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền cấp xã, thiếu 398 biên chế công chức cấp xã so với định mức được giao. Tình trạng thiếu hụt diễn ra rõ nét tại một số xã miền núi như Tam Hợp thiếu 20 biên chế; Mỹ Lý, Huồi Tụ thiếu 19 biên chế; Mường Lống, Bình Chuẩn thiếu 18 biên chế.

Việc tuyển dụng lần này nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở./.

