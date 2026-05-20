Hướng dẫn về kiểm dịch y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh

Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về kiểm dịch y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.

Người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải khai báo y tế

Nghị định nêu rõ, người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải khai báo y tế theo quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về đối tượng, thời gian áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với từng bệnh truyền nhiễm căn cứ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam theo từng thời điểm cụ thể.

Hình thức khai báo bằng phương thức điện tử hoặc bằng giấy. Nội dung khai báo y tế theo Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Cung cấp các bằng chứng về tiêm chủng, các biện pháp dự phòng đã áp dụng khi có yêu cầu của Bộ Y tế.

Ngôn ngữ trong khai báo y tế được sử dụng dưới dạng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tùy theo tình hình dịch bệnh trên thế giới, cửa khẩu có thể sử dụng thêm các ngôn ngữ khác. Việc khai báo y tế phải được thực hiện trong vòng 7 ngày trước khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu Việt Nam.

Quan sát, kiểm tra y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh

Kiểm dịch viên y tế thực hiện việc quan sát trực tiếp, gián tiếp và theo dõi tình trạng sức khỏe, thân nhiệt bằng thiết bị giám sát y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Trường hợp phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch viên y tế thực hiện kiểm tra thực tế.Kiểm tra giấy tờ: Trường hợp phát hiện người thuộc diện phải kiểm tra thực tế theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Phòng bệnh, kiểm dịch viên y tế thực hiện kiểm tra thực tế.Kiểm tra thực tế: Các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Phòng bệnh được xác định thông qua việc thu thập thông tin, quan sát y tế, kiểm tra giấy tờ phải được kiểm tra thực tế.

Kiểm dịch viên y tế thực hiện phỏng vấn, khai thác thông tin dịch tễ, các biện pháp dự phòng bệnh truyền nhiễm đã áp dụng; phát hiện các dấu hiệu, triệu chứng bệnh truyền nhiễm.

Trường hợp phát hiện người phải xử lý y tế theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 20 Luật Phòng bệnh, kiểm dịch viên y tế thực hiện xử lý y tế. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một người không quá 2 giờ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Luật Phòng bệnh có hiệu lực chính thức từ 1/7/2026, trong đó Điều 20 quy định về kiểm dịch y tế. Kiểm dịch y tế được thực hiện tại cửa khẩu. Đối tượng phải kiểm dịch y tế bao gồm: a) Người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam; b) Phương tiện vận chuyển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam; c) Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh Việt Nam; d) Thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu bệnh phẩm, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam.

