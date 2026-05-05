Quảng Trị: Liên tiếp các ca nhập viện do ngộ độc sau khi ăn ve sầu chiên

Chiều 5/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết thời gian gần đây, đơn vị liên tiếp tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp ngộ độc sau khi ăn ve sầu.

Cụ thể, từ ngày 1/4-3/5, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân với các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ; một số trường hợp nặng có biểu hiện khó thở.

Các bệnh nhân có độ tuổi từ 17-86, chủ yếu đến từ các xã miền núi như: Hướng Phùng, Lìa, Tân Lập, Khe Sanh...

Qua khai thác bệnh sử, tất cả các trường hợp đều sử dụng món ve sầu chiên trước khi nhập viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sỹ đã tiến hành điều trị theo phác đồ như: truyền dịch, bù nước bằng oresol, sử dụng kháng sinh, thuốc chống sốc phản vệ và men tiêu hóa...

Hiện, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cho biết vào đầu mùa Hè hằng năm, khi ve sầu xuất hiện nhiều, tình trạng người dân bắt ve làm thực phẩm gia tăng, kéo theo các ca ngộ độc.

Trung bình mỗi năm, bệnh viện ghi nhận trên 10 trường hợp nhập viện liên quan đến ăn ve sầu.

Ve sầu không chứa độc tố tự nhiên nhưng do sinh sống lâu trong môi trường đất nên dễ nhiễm vi khuẩn hoặc nấm độc ký sinh, đồng thời là loại thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng cao.

Một số người sau khi ăn có thể bị nổi mề đay, mẩn ngứa; trường hợp nặng có thể xuất hiện khó thở, nôn mửa, co giật, hôn mê...

Để phòng ngừa, ngành y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế, tiến tới loại bỏ thói quen ăn ve sầu.

Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng cần thận trọng. Đối với người ăn ve sầu, khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, choáng váng, buồn nôn, mẩn ngứa, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa sau khi ăn, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.../.

