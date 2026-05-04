Bé gái 22 tháng tuổi nhập viện khẩn cấp vì bị chó cắn nghiêm trọng vùng hàm mặt

Ngày 4/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, các bác sỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận phẫu thuật cho một bé gái 22 tháng tuổi (ở Ninh Bình) bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, vết thương chảy máu nhiều khiến bé phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Bệnh nhi nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, quấy khóc do đau đớn và chảy máu nhiều, khuôn mặt bệnh nhi xuất hiện nhiều vết thương phức tạp do chó cắn, gây tổn thương về thể chất và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ chia sẻ, khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhi nhỏ tuổi tinh thần hoảng loạn, đau nhiều, không hợp tác trong quá trình thăm khám, khiến việc đánh giá tổn thương và kiểm soát chảy máu gặp trở ngại. Bên cạnh đó, các nguy cơ tiềm ẩn như nhiễm trùng và đặc biệt là bệnh dại đặt ra thách thức với ê-kíp cấp cứu yêu cầu phải can thiệp nhanh chóng, chính xác và toàn diện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sỹ đã khẩn trương kiểm soát tình trạng chảy máu cho người bệnh, tiến hành làm sạch và sát khuẩn kỹ lưỡng toàn bộ vết thương. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ.

Sau khi được xử lý toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được bác sỹ chỉ định tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ. Hiện tại tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực: bé tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.

Các bác sỹ khuyến cáo, tai nạn do súc vật cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ nhỏ. Ở lứa tuổi như bệnh nhi trên, những trải nghiệm đau đớn, hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ hãi kéo dài, ám ảnh khi nhìn thấy động vật, rối loạn giấc ngủ, giật mình, quấy khóc.

Để phòng ngừa các tai nạn tương tự, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến thói quen chăm sóc và nuôi thú cưng trong gia đình. Trẻ em cần được giáo dục về hành vi an toàn với động vật, không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với động vật/súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm trong nhà. Các gia đình nuôi động vật/súc vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ theo định kỳ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, rọ mõm, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng./.

