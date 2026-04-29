Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não

Ngày 29/4, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin đơn vị đã thực hiện lấy các tạng, mô từ một người hiến chết não trên địa bàn thành phố để thực hiện 6 ca ghép tạng (gồm tim, gan, thận và giác mạc). Nhờ đó, 6 bệnh nhân được cứu sống và trả lại thị lực.

Các ca ghép được triển khai từ ngày 16-18/4 với sự phối hợp đồng bộ của gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện. Các đối tượng được ghép tạng là những bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Ngày 15/4, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế nhận được đề nghị hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T (44 tuổi, trú tại Huế). Bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng tử vong. Dù đã được điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân không cải thiện.

Ngày 16/4, sau khi đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng ghép tạng của bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để lựa chọn những người nhận phù hợp nhất từ danh sách chờ.

Đúng 20 giờ 45 phút ngày 16/4, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng, chiến dịch phẫu thuật được triển khai đồng thời tại 5 phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện.

Gần 200 cán bộ y tế từ nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đã làm việc xuyên đêm với tinh thần khẩn trương và độ chính xác tuyệt đối.

Tính đến ngày 27/4, tình trạng các ca bệnh đã ổn định, tỉnh táo và ăn uống được. Trong số đó, bệnh nhân ghép tim (41 tuổi, trú thành phố Huế) có chỉ số phân suất tống máu EF đạt >60%; chức năng gan của trường hợp ghép gan (64 tuổi, trú Lâm Đồng) phục hồi tốt, Billirubin máu trở về bình thường; hai bệnh nhân ghép thận (34 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng và 30 tuổi, trú Quảng Trị) đều có chỉ số creatinin đang cải thiện, đi tiểu ổn định >2,5-3,5 lít/24 giờ; hai người bệnh bị loét giác mạc nặng (trước đó mất thị lực hoàn toàn, trú tỉnh Nghệ An và Quảng Trị) phục hồi một phần thị giác và đã xuất viện vào ngày 18/4, sau khi được ghép giác mạc.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất. Bệnh viện Trung ương Huế trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới người hiến tạng và gia đình. Khi một trái tim ngừng đập để nhiều bệnh nhân khác được tiếp tục sống, đó không chỉ là sự chuyển giao về mặt y học, mà còn là sự nối dài của lòng nhân ái. Gia đình đã biến nỗi đau mất mát thành hi vọng, biến sự kết thúc thành những khởi đầu mới kỳ diệu. Chúng tôi tin rằng, tinh thần quả cảm và tấm lòng thiện nguyện của anh và gia đình sẽ luôn sống mãi trong sự hồi sinh của những cuộc đời vừa được viết tiếp ngày hôm nay."

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thêm trong khoảng một tuần, đơn vị đã thực hiện thành công nhiều ca ghép mô, tạng gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 10 ca ghép thận, 2 ca ghép chết não và 2 ca ghép giác mạc. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp đồng bộ của đội ngũ y, bác sỹ./.

