Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số ngành y tế

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại Bộ Y tế ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Bộ Y tế được giao triển khai 11 công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nhóm công nghệ y-sinh học tiên tiến: vaccine thế hệ mới; liệu pháp gene (chỉnh sửa gene) trong y tế; liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch).

Bộ Y tế cũng tham gia, phối hợp ứng dụng, triển khai các công nghệ chiến lược khác như: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ blockchain; công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến; an ninh mạng; công nghệ hàng không, vũ trụ.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ Y tế được giao 386 nhiệm vụ tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và đạt được những kết quả nổi bật, với 375 nhiệm vụ hoàn thành, còn 11 nhóm nhiệm vụ đang tích cực triển khai.

Đối với 12 cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế được giao năm 2025 tại các nghị quyết của Chính phủ, hiện các Vụ, Cục, đơn vị và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đang rà soát, đẩy mạnh, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đến từng đơn vị, bảo đảm hoàn thành trong tháng 5/2026.

Đối với nhiệm vụ “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin” đáp ứng yêu cầu theo quy định; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định của Chính phủ đã cơ bản được xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt dự án.

Hiện, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đang phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an rà soát, đánh giá hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu của Bộ Y tế.

Các nhiệm vụ ưu tiên về chuyển đổi số y tế tiếp tục được thúc đẩy thông qua hoàn thiện thể chế theo quy định tại Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số và Nghị định số 102/2025/NĐ-CP.

Bộ Y tế tiếp tục nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý điều hành công việc trên môi trường điện tử (Voffice); xây dựng giải pháp điều hành phục vụ tích hợp, nắm bắt, quản lý số liệu, điều hành tác nghiệp và các nhiệm vụ trên môi trường điện tử; duy trì hệ thống thư điện tử công vụ được cung cấp đến 100% công chức, viên chức, người lao động.

Về tiến độ phát triển kinh tế số, Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế; thí điểm bảo lãnh tạm ứng viện phí khi nhập viện, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận tiện cho người dân khi đi khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế triển khai xây dựng dự thảo Đề án “Tăng cường nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT) trong khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý y tế; bệnh viện thông minh” theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Theo thống kê, hiện cả nước có 1.231/1.650 bệnh viện, bao gồm cả công lập và tư nhân, triển khai bệnh án điện tử.

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 về Danh mục và Kế hoạch triển khai các nền tảng số dùng chung, trong đó có Kế hoạch triển khai nền tảng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đến tháng 4/2026, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID được triển khai trên toàn quốc, hoàn thành gần 40 triệu sổ sức khỏe điện tử của người dân.

Đến nay, hầu hết các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc thực hiện tra cứu thông tin thẻ bằng căn cước công dân gắn chíp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ là công tác chuyển đổi số mà là quá trình thay đổi toàn diện phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách thủ tục hành chính. Do đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng và đơn vị trực thuộc Bộ./.

