Kiểm tra cơ sở sản xuất kem trộn "3 không" bán 500 đơn mỗi ngày

Ngày 28/4, thông tin từ Công an xã Thạnh An ( thành phố Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4, tiến hành kiểm tra đột xuất tại một cơ sở làm kem trộn trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm.

Cơ sở bị kiểm tra hành chính đặt tại căn nhà thuộc ấp B1, xã Thạnh An (thành phố Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an và quản lý thị trường phát hiện bà T.K.V. (36 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) đang tổ chức sản xuất mỹ phẩm là các loại "kem trộn" với số lượng lớn.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà V. khai nhận sản xuất kem trộn để kinh doanh trái phép trên mạng xã hội. Cơ sở của bà V. đã bắt đầu hoạt động sản xuất từ năm 2024 đến nay. Phương thức hoạt động là trộn kem và bán sản phẩm chủ yếu bằng hình thức livestream bán hàng qua mạng xã hội.

Qua kiểm tra, đoàn xác định cơ sở của bà V. vi phạm nghiêm trọng việc sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, là cơ sở "3 không": Không giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và không hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.

Toàn bộ quy trình sản xuất kem trộn tại cơ sở được thực hiện thủ công, không đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ thành phẩm, nguyên liệu và bao bì… liên quan và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, cơ sở bán kem trộn của bà V. thời gian gần đây "bùng nổ" đơn hàng, có ngày cao điểm lên tới hơn 500 đơn đặt hàng kem trộn nên mở rộng quy mô hơn trước.

Công an xã Thạnh An khuyến cáo người dân cần thận trọng, không mua và sử dụng các loại mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe./.

