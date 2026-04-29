TP Hồ Chí Minh có thêm 5 trường công lập mới, giảm áp lực cho tuyển sinh lớp 10

Chiều 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ bổ sung vào hệ thống tuyển sinh năm học 2026-2027 thêm 5 trường trung học phổ thông công lập mới, góp phần giảm một phần áp lực tuyển sinh lớp 10.

Các trường mới gồm: Trường Trung học phổ thông phường Phú Mỹ; Trung học phổ thông phường Tân Phú; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông phường Thới An; Trung học phổ thông phường Dĩ An; Trung học phổ thông Đông Hưng Thuận. Trong số này, có 2 trường xây mới hoàn toàn và 3 trường chuyển đổi công năng sử dụng từ trụ sở cũ. Dự kiến, mỗi trường sẽ tuyển sinh khoảng 15 lớp 10.

Hiện nay, học sinh đã hoàn tất đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 công lập trong thời gian từ ngày 22-28/4, dự kiến, ngày 4/5, Sở sẽ công bố dữ liệu về đăng ký nguyện vọng 1. Trên cơ sở đó từ ngày 4-8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng nếu có nhu cầu.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đăng ký vào các trường mới bổ sung vào hệ thống tuyển sinh này, phụ huynh và học sinh có thể thực hiện điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong thời gian trên. Danh sách các trường bổ sung này sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn.

Sở lưu ý, tên các trường trong danh sách hiện là tên tạm thời, được sử dụng trên hệ thống tuyển sinh trong thời gian chờ Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành quyết định đặt tên chính thức. Ngay sau khi quyết định được ban hành, tên trường chính thức sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh. Sở cũng đề nghị lãnh đạo các phường, xã, các cơ sở giáo dục thông tin rộng rãi đến phụ huynh và học sinh về nội dung này, nhằm bảo đảm quyền lợi cho tất cả thí sinh.

Năm nay, áp lực tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh khá lớn, khi toàn Thành phố có gần 170.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 42.700 em so với năm trước; trong đó tăng nhiều nhất là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ tăng hơn 27.100 em, Bình Dương cũ tăng hơn 8.400 và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ tăng hơn 7.200 em.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 học sinh vào lớp 10 công lập, tương đương 70% học sinh lớp 9; các loại hình học tập khác đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh còn lại.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1-2/6, sớm hơn gần một tuần so với các năm trước. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng.

Theo quy định, mỗi em được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp tích hợp. Năm nay, các trường chuyên của Thành phố đều tuyển sinh phạm vi cả nước.

Riêng 3 trường công lập đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển với học sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở năm học 2025-2026 tại trường hoặc tại địa bàn, gồm: Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu-Đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú./.

