Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội vượt 127.000 học sinh, trong đó khối công lập chiếm hơn 81.000, còn lại là các trường tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Tại Quyết định số 1666/QĐ-SGDĐT ngày 31/03/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 trường Trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 1.830 lớp và 81.448 học sinh.

Quyết định số 1665/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường Trung học phổ thông tư thục với 817 lớp và 34.059 học sinh.

Quyết định số 1664/QĐ-SGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên với tổng số 262 lớp và 11.675 học viên./.