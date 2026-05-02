Thương mại song phương giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản

Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 26,77 tỷ USD, nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 24,68 tỷ USD; Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản 2,09 tỷ USD trong năm 2025.

Năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam-Nhật Bản ghi nhận những kết quả tích cực. Lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều vượt mức 50 tỷ USD.

Đây là một cột mốc quan trọng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động thương mại giữa hai nước, đồng thời khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại lớn nhất và ổn định nhất của Việt Nam./.