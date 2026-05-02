Giá dầu thế giới quay đầu giảm trước đề xuất đàm phán mới của Iran

Giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/5 sau khi Iran đưa ra đề xuất mới về việc đàm phán với Mỹ.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu vẫn trên đà tăng điểm do eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và lệnh cấm xuất khẩu dầu từ Iran chưa được dỡ bỏ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/5, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 2,23 USD (tương đương 2,02%), xuống mức 108,17 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,13 USD (tương đương 2,98%), đóng cửa ở mức 101,94 USD/thùng.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin giới chức nước này đã gửi bản đề xuất đàm phán mới nhất tới các bên trung gian Pakistan vào tối ngày 30/4. Động thái mới nhất này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Ngay cả khi giá dầu lao dốc trong phiên cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần qua, cả dầu Brent và WTI vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 2,95%. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 30/4, giá dầu Brent có thời điểm đã chạm mức 126,41 USD/thùng - ngưỡng cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Mặc dù xuất hiện tín hiệu ngoại giao tích cực, nhưng thực tế tình hình tại vùng Vịnh vẫn hết sức căng thẳng. Việc phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của năng lượng thế giới, tiếp tục cản trở hoạt động xuất khẩu dầu, trong khi Hải quân Mỹ vẫn duy trì lệnh chặn các lô hàng dầu thô từ Iran.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, chuyên gia phân tích Ole Hvalbye nhận định: "Mỗi tuần trì hoãn việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sẽ cộng thêm khoảng 5 USD vào giá trung bình mỗi thùng dầu."

Trong bối cảnh các kho dự trữ chiến lược toàn cầu đang dần cạn kiệt, các nhà đầu tư hiện đang theo sát mọi dấu hiệu cải thiện về nguồn cung để ổn định thị trường.

Vào ngày 3/5, bảy thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (OPEC+) sẽ lần đầu tiên đưa ra quyết định về hạn ngạch sản xuất sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) chính thức rời khỏi liên minh này từ ngày 1/5.

Ông Arne Lohmann Rasmussen, chuyên gia phân tích trưởng tại Global Risk Management, dự báo OPEC+ có thể tăng hạn ngạch thêm 188.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc họp tới "phần lớn không ảnh hưởng" đến giá cả thực tế trên thị trường. Nguyên nhân là các thành viên chủ chốt như Saudi Arabia, Kuwait và Iraq hiện vẫn "không thể sản xuất được lượng dầu theo hạn ngạch đó" do những tác động trực tiếp từ cuộc xung đột đang diễn ra./.

