7 thành viên chủ chốt trong OPEC+ nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu mỏ

7 quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đột ngột rời khỏi nhóm hôm 1/5.

Biện pháp nêu trên - dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về chính sách ngày 3/5, xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang hạn chế nghiêm trọng khả năng đạt được các mục tiêu của OPEC+.

Quyết định nâng cao sản lượng khai thác dầu mỏ, tương tự mức tăng 206.000 thùng/ngày trong tháng 4, đã được điều chỉnh sau sự rút lui của UAE, và liên quan đến 7 thành viên chủ chốt của OPEC+ gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman.

Tuy nhiên, động thái này lại mang tính biểu tượng nhiều hơn trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran dẫn đến lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Việc phong tỏa tuyến đường vận chuyển quan trọng này đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia, Iraq và Kuwait giảm mạnh, khiến quyết định tăng sản lượng hiện tại chỉ mang tính lý thuyết.

Tình hình càng thêm rối ren khi Iran - dù không tham gia cuộc họp ngày 3/5, đang phải đối mặt với lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt từ tháng 4, khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này sụt giảm mạnh.

Trước xung đột, chỉ có 7 quốc gia trên, cùng với UAE, mới có khả năng tăng sản lượng đáng kể trong liên minh OPEC+ gồm 21 thành viên.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề đối với OPEC+, khi tổng sản lượng khai thác dầu thô của tất cả các thành viên trong liên minh chỉ đạt mức bình quân 35,06 triệu thùng/ngày trong tháng 3, giảm 7,7 triệu thùng/ngày so với tháng 2.

Saudi Arabia và Iraq chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do xuất khẩu gặp khó khăn, trong khi Nga phải cắt giảm sản lượng sau những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine làm hư hại cơ sở hạ tầng trọng yếu./.

Các thành viên OPEC+ không có ý định rời khỏi OPEC+ như UAE Nga và một số đại biểu trong liên minh cho biết họ không có ý định rời khỏi OPEC+ như UAE, đồng thời không cho rằng động thái này sẽ kích hoạt làn sóng rút lui hàng loạt.