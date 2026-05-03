Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bốn tháng đầu năm vượt 344 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố ngày 3/5, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng Tư và bốn tháng đầu năm 2026 ghi nhận những bước tăng trưởng bứt phá.

Chỉ tính riêng tháng Tư, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng Ba và tăng mạnh 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này đã đưa tổng trị giá trao đổi hàng hóa của cả nước trong bốn tháng đầu năm lên con số 344,17 tỷ USD, vượt xa mức 277,21 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 19,7%, còn kim ngạch nhập khẩu có mức tăng trưởng nhanh hơn ở mức 28,7%. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa sau bốn tháng ghi nhận mức nhập siêu 7,11 tỷ USD, một sự chuyển dịch đáng kể so với mức xuất siêu 4,3 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Đi sâu vào hoạt động xuất khẩu trong bốn tháng, kim ngạch ước đạt 168,53 tỷ USD và điểm sáng nằm ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) với kim ngạch đạt 134,88 tỷ USD, tăng 25,8% và chiếm tới 80% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,65 tỷ USD, duy trì mức tăng nhẹ 0,4%.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Thị trường xuất khẩu tiếp tục khẳng định sức mạnh ở nhóm hàng công nghiệp chế biến khi nhóm này ước đạt 151,5 tỷ USD, chiếm gần 90% cơ cấu hàng xuất khẩu. Các nhóm hàng nông, lâm sản và thủy sản cũng đóng góp lần lượt 7,5% và 2,1%. Trong giai đoạn này, cả nước có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 7 mặt hàng chủ lực đạt trên 5 tỷ USD, điều này phản ánh năng lực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam đang duy trì ổn định ở các nhóm hàng trọng điểm.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sau bốn tháng cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 175,64 tỷ USD. Sự tăng trưởng này đến từ cả khu vực FDI và khu vực trong nước với mức tăng lần lượt là 32,3% và 20,4%. Đáng lưu ý, cơ cấu hàng nhập khẩu cho thấy nhu cầu phục hồi sản xuất trong nước đang rất lớn khi nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 94,2% tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 165,37 tỷ USD. Trong đó, riêng mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đã chiếm gần 55%. Trên thực tế, việc tập trung nhập khẩu nguyên, nhiên liệu và máy móc được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho các đơn hàng sản xuất và xuất khẩu trong những quý tiếp theo, dù điều này trực tiếp dẫn đến tình trạng nhập siêu trong ngắn hạn.

Về thị trường quốc tế, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 53,9 tỷ USD, giúp Việt Nam đạt mức xuất siêu 46,9 tỷ USD sang thị trường này. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 69 tỷ USD và mức nhập siêu từ thị trường này lên tới 46,4 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng ghi nhận tình trạng nhập siêu tăng cao từ các thị trường truyền thống khác, như Hàn Quốc và khu vực ASEAN với mức tăng lần lượt là 57,8% và 44,3%./

